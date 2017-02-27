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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 бер, 2024 15:43
[quote="5694521:flysoulfly"]. Слив окончен не начавшись.
вниз так було завжди по 5-10 коп.
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edgar_po
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Додано: Сер 06 бер, 2024 15:45
oleg49 написав:
Перше питання, яке виникне, куди подіти 1 млн бувших військових? Вже зараз 250тис. ветеранів в пошуках роботи. Більшість працівників ВПК через 1-2 роки після війни теж залишаться без роботи
а разве этот вопрос 1млн бывших военных актуален? Кто-то видит мирную перспективу??
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flysoulfly
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Додано: Сер 06 бер, 2024 15:48
edgar_po написав: flysoulfly написав:
. Слив
окончен не начавшись.
вниз так було завжди по
5-10 коп.
і далі буде? я щось проспав з важливих новин? вже є позитивні тригери?
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Додано: Сер 06 бер, 2024 15:54
konstantin kirovograd написав:
Denik
к примеру если официально проработал 5 лет в испании,италии то можно в 65 лет получать пенсию испанскую 300 евро.Только нужно каждые полгода в консульстве отмечаться.Вы сильно много знаете пенсионеров украинских с пенсией 12000 грн после 5 летнего стажа.А нам расказывают что нужно 35 отпахать чтобы 100 евро получать потому что так в европе
Хай вони ще відпрацюють 5 років в Італії та Іспанії. А я для прикладу в податковій відомості з державного реєстру платників податків - так в мене що в 2022, що в 2023 шестизначна в гривнях сума сплачених податків (на доходи фіз осіб). Ось про це я і кажу, що навіть ти хто років 10 пропрацюють в Європі на мінімалку все одно не матимуть суттєвих пенсій в порівнянні з тими, хто служив в Силах Оборони або багато працював в ВПК.
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Додано: Сер 06 бер, 2024 16:01
konstantin kirovograd написав:
moveton
Вы все не так поняли.
Я привёл пример украинского пенсионера проживающего в Украине но имеющего пенсию 300 евро потому-что он когда-то 5 лет отработал официально в испании.Ему нужно отмечаться в испанском консульстве каждые полгода.
Для испании это конечно очень маленькая пенсия а для Украины это жир.Получается он получает в три раза больше того кто работал 30-40 лет и работал 5 лет только сам.
В мене мама з 40 років стажу має співставну пенсію, але продовжує працювати. І думаю, що ті з військовослужбовців звільнявся з ЗСУ зараз за віком мають більшу пенсію + пільги по УБД.
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Додано: Сер 06 бер, 2024 16:06
flysoulfly написав:
Кстати, думаю, к 2030 нынешняя Грузия обречена попасть в новый лагерный ссср_2.0.
Лише в сценарії, коли хуйло буде несильно програвати в нашій війні - тоді йому знадобтиться якась перемога. Це те саме, як Гітлер прогав в Битві за Британію і розвернувся на Схід.
При зміні влади в Грузії, введення реальних санкцій в бік росії, закриття кордонів та руху контрабанди та грошей за Умови суттєвої допомоги Україні - будуть йти переговори про повернення росією всього захопленого, включаючи Виборг, Куріли та Абхазію з Південною Осетією. І Чечня може при цьому силою здобути незалежність.
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Додано: Сер 06 бер, 2024 16:12
sens написав:
Допомога від США більше бентежить
При затвердженні допомоги США курс може впасти на гривню на фоні продажів сільгоспвиробників.
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Додано: Сер 06 бер, 2024 16:23
Denik написав: sens написав:
Допомога від США більше бентежить
При затвердженні допомоги США курс може впасти на гривню на фоні продажів сільгоспвиробників.
думаю, що тоді може й на 2+ грн впасти, якщо злив буде ще й при бажанні Нацбанку не викупати до самого "дна". Короткосроково.
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Додано: Сер 06 бер, 2024 16:41
konstantin kirovograd написав:moveton
Вы все не так поняли.
Я привёл пример украинского пенсионера проживающего в Украине но имеющего пенсию 300 евро потому-что он когда-то 5 лет отработал официально в испании.Ему нужно отмечаться в испанском консульстве каждые полгода.
Для испании это конечно очень маленькая пенсия а для Украины это жир.Получается он получает в три раза больше того кто работал 30-40 лет и работал 5 лет только сам.
Я, вроде, так и написал: получать испанскую пенсию, живя в другом месте. Отмечаться в испанском консульстве по месту жительства (хотя можно и в другом, наверное). Можно и в Украине, но в Эмиратах, говорят, пенсионеру лучше. Что я не так понял?
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Додано: Сер 06 бер, 2024 16:53
konstantin kirovograd написав:Denik
к примеру если официально проработал 5 лет в испании,италии то можно в 65 лет получать пенсию испанскую 300 евро.Только нужно каждые полгода в консульстве отмечаться.Вы сильно много знаете пенсионеров украинских с пенсией 12000 грн после 5 летнего стажа.А нам расказывают что нужно 35 отпахать чтобы 100 евро получать потому что так в европе
а ви трошки не перекручуєте?
щоб отримати 100 євро чи скільки там мінімальна, я гадаю в Україні вистачить теж 5 років (не цікавився питанням пенсій). 35 років треба відпахати, щоб отримувати з 60 років й її розмір залежить від того, скільки ви платили до ПФ за ці 35 років.
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