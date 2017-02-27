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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

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Валютний ринок в контексті ДС 7 5 74
Менше 36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
1%
1
37,50-38,00
18%
13
38,00-38,50
18%
13
38,50-39,00
41%
30
39,00-39,50
5%
4
39,50-40,00
5%
4
40,00-40,50
4%
3
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
5%
4
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 15:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

[quote="5694521:flysoulfly"]. Слив окончен не начавшись.
вниз так було завжди по 5-10 коп.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 15:45

  oleg49 написав:Перше питання, яке виникне, куди подіти 1 млн бувших військових? Вже зараз 250тис. ветеранів в пошуках роботи. Більшість працівників ВПК через 1-2 роки після війни теж залишаться без роботи
а разве этот вопрос 1млн бывших военных актуален? Кто-то видит мирную перспективу??
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 15:48

  edgar_po написав:
  flysoulfly написав:. Слив окончен не начавшись.

вниз так було завжди по 5-10 коп.
і далі буде? я щось проспав з важливих новин? вже є позитивні тригери?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 15:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  konstantin kirovograd написав:Denik
к примеру если официально проработал 5 лет в испании,италии то можно в 65 лет получать пенсию испанскую 300 евро.Только нужно каждые полгода в консульстве отмечаться.Вы сильно много знаете пенсионеров украинских с пенсией 12000 грн после 5 летнего стажа.А нам расказывают что нужно 35 отпахать чтобы 100 евро получать потому что так в европе

Хай вони ще відпрацюють 5 років в Італії та Іспанії. А я для прикладу в податковій відомості з державного реєстру платників податків - так в мене що в 2022, що в 2023 шестизначна в гривнях сума сплачених податків (на доходи фіз осіб). Ось про це я і кажу, що навіть ти хто років 10 пропрацюють в Європі на мінімалку все одно не матимуть суттєвих пенсій в порівнянні з тими, хто служив в Силах Оборони або багато працював в ВПК.
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 16:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  konstantin kirovograd написав:moveton
Вы все не так поняли.
Я привёл пример украинского пенсионера проживающего в Украине но имеющего пенсию 300 евро потому-что он когда-то 5 лет отработал официально в испании.Ему нужно отмечаться в испанском консульстве каждые полгода.
Для испании это конечно очень маленькая пенсия а для Украины это жир.Получается он получает в три раза больше того кто работал 30-40 лет и работал 5 лет только сам.

В мене мама з 40 років стажу має співставну пенсію, але продовжує працювати. І думаю, що ті з військовослужбовців звільнявся з ЗСУ зараз за віком мають більшу пенсію + пільги по УБД.
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 16:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flysoulfly написав:Кстати, думаю, к 2030 нынешняя Грузия обречена попасть в новый лагерный ссср_2.0.

Лише в сценарії, коли хуйло буде несильно програвати в нашій війні - тоді йому знадобтиться якась перемога. Це те саме, як Гітлер прогав в Битві за Британію і розвернувся на Схід.
При зміні влади в Грузії, введення реальних санкцій в бік росії, закриття кордонів та руху контрабанди та грошей за Умови суттєвої допомоги Україні - будуть йти переговори про повернення росією всього захопленого, включаючи Виборг, Куріли та Абхазію з Південною Осетією. І Чечня може при цьому силою здобути незалежність.
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 16:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sens написав:Допомога від США більше бентежить

При затвердженні допомоги США курс може впасти на гривню на фоні продажів сільгоспвиробників.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 16:23

  Denik написав:
  sens написав:Допомога від США більше бентежить

При затвердженні допомоги США курс може впасти на гривню на фоні продажів сільгоспвиробників.
думаю, що тоді може й на 2+ грн впасти, якщо злив буде ще й при бажанні Нацбанку не викупати до самого "дна". Короткосроково.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 16:41

  konstantin kirovograd написав:moveton
Вы все не так поняли.
Я привёл пример украинского пенсионера проживающего в Украине но имеющего пенсию 300 евро потому-что он когда-то 5 лет отработал официально в испании.Ему нужно отмечаться в испанском консульстве каждые полгода.
Для испании это конечно очень маленькая пенсия а для Украины это жир.Получается он получает в три раза больше того кто работал 30-40 лет и работал 5 лет только сам.

Я, вроде, так и написал: получать испанскую пенсию, живя в другом месте. Отмечаться в испанском консульстве по месту жительства (хотя можно и в другом, наверное). Можно и в Украине, но в Эмиратах, говорят, пенсионеру лучше. Что я не так понял?
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 16:53

  konstantin kirovograd написав:Denik
к примеру если официально проработал 5 лет в испании,италии то можно в 65 лет получать пенсию испанскую 300 евро.Только нужно каждые полгода в консульстве отмечаться.Вы сильно много знаете пенсионеров украинских с пенсией 12000 грн после 5 летнего стажа.А нам расказывают что нужно 35 отпахать чтобы 100 евро получать потому что так в европе

а ви трошки не перекручуєте?

щоб отримати 100 євро чи скільки там мінімальна, я гадаю в Україні вистачить теж 5 років (не цікавився питанням пенсій). 35 років треба відпахати, щоб отримувати з 60 років й її розмір залежить від того, скільки ви платили до ПФ за ці 35 років.
Shaman
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