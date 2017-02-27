Denik написав:І є ще один аспект. Люди 40-50, які думають, що пересидять в Європі, працюючи десь за Європейську мінімалку, і це їм піде як пенсійні заощадження бо в Євросоюзі все одне в яких країнах ти працював, пенсію отримаєш залежно від суми внесків по місцю проживання, - сильно помиляються. Тому, що внески з їх пенсій не будуть чимось суттєвим відносно середнього рівня в Україні, в який включені зарплати військових, ВПК, працівників критичної інфраструктури. Тобто пенсійні внески з європейської мінімалки, будуть меншими за внесками тих, хто втягнувся в військову економіку.
Цікава тема пенсій, але ще цікавіша тема військової економіки. До речі, по Кейнсу у нас не військова економіка.) Так от, в "військову економіку" ми якось втянулись (якість такого втягування сумнівна), але колись потрібно колись буде й "витягуватись". А це будуть шалені витрати. Перше питання, яке виникне, куди подіти 1 млн бувших військових? Вже зараз 250тис. ветеранів в пошуках роботи. Більшість працівників ВПК через 1-2 роки після війни теж залишаться без роботи. Ми ж пам'ятаємо шахтарів на майдані? Я не чув щоб хтось серед керівників ці теми піднімав. Напевно вважають, що війна "будет длиться вечно, надо только поменять батарейки". ПС. Кому цікаво. В австрійській школі економіки, як на мене, досить добре досліджена тема проблематики зміни структури виробництва та пов'язаного з цим процесом безробіття. У Хесус Уэрта де Сото є кілька цікавих книжок на цю тему. Назви вже не пам'ятаю.
хтось переймається через погану демографію, а хтось через те, як працевлаштували 1 млн чол? це протилежні проблеми - жахалки зовсім різні
Denik написав:А я для прикладу в податковій відомості з державного реєстру платників податків - так в мене що в 2022, що в 2023 шестизначна в гривнях сума сплачених податків (на доходи фіз осіб).
Для пенсії зараз є верхнє обмеження в 10 мінімалок, так що навіть супергігантська зарплата не впливає по теперішнім законам. А по завтрашнім, то швидше ще щось усічуть. Я в 90-ті також мав файні доходи зі сплаченими податками, а зараз це взагалі не буде грати ролі. Березневе підняття пенсій мало би сенс для влади при виборчій компанії, а так то це ще більші борги та дефіцит.
konstantin kirovograd написав:Denik к примеру если официально проработал 5 лет в испании,италии то можно в 65 лет получать пенсию испанскую 300 евро.Только нужно каждые полгода в консульстве отмечаться.Вы сильно много знаете пенсионеров украинских с пенсией 12000 грн после 5 летнего стажа.А нам расказывают что нужно 35 отпахать чтобы 100 евро получать потому что так в европе
а ви трошки не перекручуєте?
щоб отримати 100 євро чи скільки там мінімальна, я гадаю в Україні вистачить теж 5 років (не цікавився питанням пенсій). 35 років треба відпахати, щоб отримувати з 60 років й її розмір залежить від того, скільки ви платили до ПФ за ці 35 років.
нет. 35 лет для полноценной пенсии которая сейчас в среднем 4000 грн а если у вас будет 5 лет вы будете получать социальную помсощь 2600 грн и то в случае если нет доходов,а если есть доходы и депозиты то никто ничего не даст
щоб отримати 100 євро чи скільки там мінімальна, я гадаю в Україні вистачить теж 5 років (не цікавився питанням пенсій). 35 років треба відпахати, щоб отримувати з 60 років й її розмір залежить від того, скільки ви платили до ПФ за ці 35 років.
Тут, наверное, стоит интересоваться иначе что обсуждать? Не знаю, как в Испании, может дают пенсию и с 5 годами стажа, но в Украине пенсию платят только, когда и возраст 60 лет стукнул и стаж набрался. И тогда размер определяется взносами в ПФ.
Другой вопрос, что если есть возраст 65 лет (уже не 6о!) и нет стажа, тогда можно получить временную государственную социальную помощь (неграмотный народ её называет социальной пенсией и сам себя путает с настоящей пенсией, которая от взносов в ПФ зависит). Она базово составляет 2361 грн (прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц), но поскольку это помощь, а не пенсия, то может быть и меньше или вообще откажут. Например, если в семье есть ещё какие-то доходы, кроме этой помощи, то помощь на эту сумму (в пересчёте на человека) уменьшается.
А ещё есть пожизненное содержание судей. Тоже не пенсия. Но получать 100 евро и больше по этой статье вполне можно
konstantin kirovograd написав:Denik к примеру если официально проработал 5 лет в испании,италии то можно в 65 лет получать пенсию испанскую 300 евро.Только нужно каждые полгода в консульстве отмечаться.Вы сильно много знаете пенсионеров украинских с пенсией 12000 грн после 5 летнего стажа.А нам расказывают что нужно 35 отпахать чтобы 100 евро получать потому что так в европе
а ви трошки не перекручуєте?
щоб отримати 100 євро чи скільки там мінімальна, я гадаю в Україні вистачить теж 5 років (не цікавився питанням пенсій). 35 років треба відпахати, щоб отримувати з 60 років й її розмір залежить від того, скільки ви платили до ПФ за ці 35 років.
нет. 35 лет для полноценной пенсии которая сейчас в среднем 4000 грн а если у вас будет 5 лет вы будете получать социальную помсощь 2600 грн и то в случае если нет доходов,а если есть доходы и депозиты то никто ничего не даст
добре, через 5 років будете отримувати 65 євро. хтось отримає 4000 грн, а хтось максимальну пенсію. звісно менше ніж, в Іспанії.