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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11247112481124911250

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 74
Менше 36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
1%
1
37,50-38,00
18%
13
38,00-38,50
18%
13
38,50-39,00
41%
30
39,00-39,50
5%
4
39,50-40,00
5%
4
40,00-40,50
4%
3
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
5%
4
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 16:56

  oleg49 написав:
  Denik написав:І є ще один аспект. Люди 40-50, які думають, що пересидять в Європі, працюючи десь за Європейську мінімалку, і це їм піде як пенсійні заощадження бо в Євросоюзі все одне в яких країнах ти працював, пенсію отримаєш залежно від суми внесків по місцю проживання, - сильно помиляються. Тому, що внески з їх пенсій не будуть чимось суттєвим відносно середнього рівня в Україні, в який включені зарплати військових, ВПК, працівників критичної інфраструктури.
Тобто пенсійні внески з європейської мінімалки, будуть меншими за внесками тих, хто втягнувся в військову економіку.

Цікава тема пенсій, але ще цікавіша тема військової економіки. До речі, по Кейнсу у нас не військова економіка.)
Так от, в "військову економіку" ми якось втянулись (якість такого втягування сумнівна), але колись потрібно колись буде й "витягуватись". А це будуть шалені витрати. Перше питання, яке виникне, куди подіти 1 млн бувших військових? Вже зараз 250тис. ветеранів в пошуках роботи. Більшість працівників ВПК через 1-2 роки після війни теж залишаться без роботи. Ми ж пам'ятаємо шахтарів на майдані?
Я не чув щоб хтось серед керівників ці теми піднімав. Напевно вважають, що війна "будет длиться вечно, надо только поменять батарейки".
ПС. Кому цікаво. В австрійській школі економіки, як на мене, досить добре досліджена тема проблематики зміни структури виробництва та пов'язаного з цим процесом безробіття. У Хесус Уэрта де Сото є кілька цікавих книжок на цю тему. Назви вже не пам'ятаю.

хтось переймається через погану демографію, а хтось через те, як працевлаштували 1 млн чол? це протилежні проблеми - жахалки зовсім різні :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 17:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Denik написав:А я для прикладу в податковій відомості з державного реєстру платників податків - так в мене що в 2022, що в 2023 шестизначна в гривнях сума сплачених податків (на доходи фіз осіб).

Для пенсії зараз є верхнє обмеження в 10 мінімалок, так що навіть супергігантська зарплата не впливає по теперішнім законам. А по завтрашнім, то швидше ще щось усічуть. Я в 90-ті також мав файні доходи зі сплаченими податками, а зараз це взагалі не буде грати ролі. Березневе підняття пенсій мало би сенс для влади при виборчій компанії, а так то це ще більші борги та дефіцит.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 17:10

  Shaman написав:
  konstantin kirovograd написав:Denik
к примеру если официально проработал 5 лет в испании,италии то можно в 65 лет получать пенсию испанскую 300 евро.Только нужно каждые полгода в консульстве отмечаться.Вы сильно много знаете пенсионеров украинских с пенсией 12000 грн после 5 летнего стажа.А нам расказывают что нужно 35 отпахать чтобы 100 евро получать потому что так в европе

а ви трошки не перекручуєте?

щоб отримати 100 євро чи скільки там мінімальна, я гадаю в Україні вистачить теж 5 років (не цікавився питанням пенсій). 35 років треба відпахати, щоб отримувати з 60 років й її розмір залежить від того, скільки ви платили до ПФ за ці 35 років.

нет.
35 лет для полноценной пенсии которая сейчас в среднем 4000 грн а если у вас будет 5 лет вы будете получать социальную помсощь 2600 грн и то в случае если нет доходов,а если есть доходы и депозиты то никто ничего не даст
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 17:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А налоги с тех 300 баксов пенсии, как с дохода, проживая в УА 180+ дней?
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 17:19

  Shaman написав:а ви трошки не перекручуєте?

щоб отримати 100 євро чи скільки там мінімальна, я гадаю в Україні вистачить теж 5 років (не цікавився питанням пенсій). 35 років треба відпахати, щоб отримувати з 60 років й її розмір залежить від того, скільки ви платили до ПФ за ці 35 років.

Тут, наверное, стоит интересоваться иначе что обсуждать? Не знаю, как в Испании, может дают пенсию и с 5 годами стажа, но в Украине пенсию платят только, когда и возраст 60 лет стукнул и стаж набрался. И тогда размер определяется взносами в ПФ.

Другой вопрос, что если есть возраст 65 лет (уже не 6о!) и нет стажа, тогда можно получить временную государственную социальную помощь (неграмотный народ её называет социальной пенсией и сам себя путает с настоящей пенсией, которая от взносов в ПФ зависит). Она базово составляет 2361 грн (прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц), но поскольку это помощь, а не пенсия, то может быть и меньше или вообще откажут. Например, если в семье есть ещё какие-то доходы, кроме этой помощи, то помощь на эту сумму (в пересчёте на человека) уменьшается.

А ещё есть пожизненное содержание судей. Тоже не пенсия. Но получать 100 евро и больше по этой статье вполне можно :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 17:19

  konstantin kirovograd написав:
  Shaman написав:
  konstantin kirovograd написав:Denik
к примеру если официально проработал 5 лет в испании,италии то можно в 65 лет получать пенсию испанскую 300 евро.Только нужно каждые полгода в консульстве отмечаться.Вы сильно много знаете пенсионеров украинских с пенсией 12000 грн после 5 летнего стажа.А нам расказывают что нужно 35 отпахать чтобы 100 евро получать потому что так в европе

а ви трошки не перекручуєте?

щоб отримати 100 євро чи скільки там мінімальна, я гадаю в Україні вистачить теж 5 років (не цікавився питанням пенсій). 35 років треба відпахати, щоб отримувати з 60 років й її розмір залежить від того, скільки ви платили до ПФ за ці 35 років.

нет.
35 лет для полноценной пенсии которая сейчас в среднем 4000 грн а если у вас будет 5 лет вы будете получать социальную помсощь 2600 грн и то в случае если нет доходов,а если есть доходы и депозиты то никто ничего не даст

добре, через 5 років будете отримувати 65 євро. хтось отримає 4000 грн, а хтось максимальну пенсію. звісно менше ніж, в Іспанії.
Shaman
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