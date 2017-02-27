|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: Сер 06 бер, 2024 19:33
oleg49 написав:
в "військову економіку" ми якось втянулись (якість такого втягування сумнівна),..
А шо такоє? Погані дрони виробляємо (які топлять чф рф)? Чи Стугна, Богдана чи Нєптун вам недогодили? Де у нас погано з якістю виробництва зброї?
oleg49 написав:
Перше питання, яке виникне, куди подіти 1 млн бувших військових
?
Після війни, мабуть, все само собою відбудується і для цього чоловіки будуть не потрібні, так?
oleg49 написав:
Вже зараз 250тис. ветеранів в пошуках роботи.
І шо? Є дані, що їх ніде не беруть? Немає. Тому що я знаю багато прикладів працевлаштування цих людей. Не вистачає водіїв, комунальників, працівників пошти, охоронців і т.д. (особливо там, де працевлаштування через військомат). Отже, не звиздіть, б-ласка.
oleg49 написав:
Більшість працівників ВПК через 1-2 роки після війни теж залишаться без роботи.
З якого переляку? Армію не потрібно зміцнювати та підтримувати у робочому стані? Навчати молодь на полігонах теж не треба?
Я шось чула про будівництво в Україні заводів "Байрактар", "Рейнміттал" і ще якихось іноземних. Вони через 1-2 роки після війни закриються?
-
fler
-
-
- Повідомлень: 4703
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1185 раз.
- Подякували: 1331 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 бер, 2024 20:00
somilitark написав: zxzx777 написав:
Ще пару покращень/осучаснень від слуг, і не держава вам, а ви державі будете платити пенсію.
Що це за висер?
Щось чули про ЄСВ?
Ви напевно дуже довго думали, щоб народити "таке," щось сьогодні у зрадофілів і ботів загострення, а може нові методички прислали і сказали "фас, уперед!"(((
Саме так, є або інвестиції і дохід з них, або допомога по бідності і старості, яку держава вам так вже й буть видасть у вигляді подачки, попередньо зібравши ці гроші з працюючих. А може й не видасть.
Але ботам і совкам завжди всі щось винні.
-
zerocool
-
-
- Повідомлень: 506
- З нами з: 22.03.11
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33787
|36778741
|
Сер 06 бер, 2024 20:05
чик
|
|1912
|13195841
|
|
|7978
|23158073
|
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
|