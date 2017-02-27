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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11248112491125011251

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 6.9 5 76
Менше 36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
1%
1
37,50-38,00
18%
14
38,00-38,50
17%
13
38,50-39,00
41%
31
39,00-39,50
5%
4
39,50-40,00
5%
4
40,00-40,50
4%
3
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
5%
4
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 19:33

  oleg49 написав: в "військову економіку" ми якось втянулись (якість такого втягування сумнівна),..

А шо такоє? Погані дрони виробляємо (які топлять чф рф)? Чи Стугна, Богдана чи Нєптун вам недогодили? Де у нас погано з якістю виробництва зброї?
  oleg49 написав: Перше питання, яке виникне, куди подіти 1 млн бувших військових?

Після війни, мабуть, все само собою відбудується і для цього чоловіки будуть не потрібні, так?
  oleg49 написав:Вже зараз 250тис. ветеранів в пошуках роботи.

І шо? Є дані, що їх ніде не беруть? Немає. Тому що я знаю багато прикладів працевлаштування цих людей. Не вистачає водіїв, комунальників, працівників пошти, охоронців і т.д. (особливо там, де працевлаштування через військомат). Отже, не звиздіть, б-ласка.
  oleg49 написав:Більшість працівників ВПК через 1-2 роки після війни теж залишаться без роботи.

З якого переляку? Армію не потрібно зміцнювати та підтримувати у робочому стані? Навчати молодь на полігонах теж не треба? :shock: Я шось чула про будівництво в Україні заводів "Байрактар", "Рейнміттал" і ще якихось іноземних. Вони через 1-2 роки після війни закриються?
fler
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 20:00

  somilitark написав:
  zxzx777 написав:Ще пару покращень/осучаснень від слуг, і не держава вам, а ви державі будете платити пенсію.

Що це за висер?
Щось чули про ЄСВ?
Ви напевно дуже довго думали, щоб народити "таке," щось сьогодні у зрадофілів і ботів загострення, а може нові методички прислали і сказали "фас, уперед!"(((

Саме так, є або інвестиції і дохід з них, або допомога по бідності і старості, яку держава вам так вже й буть видасть у вигляді подачки, попередньо зібравши ці гроші з працюючих. А може й не видасть.
Але ботам і совкам завжди всі щось винні.
zerocool
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