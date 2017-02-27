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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11248112491125011251

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 6.9 5 77
Менше 36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
1%
1
37,50-38,00
18%
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40,50-41,00
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Більше 41,00
5%
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Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 19:33

  oleg49 написав: в "військову економіку" ми якось втянулись (якість такого втягування сумнівна),..

А шо такоє? Погані дрони виробляємо (які топлять чф рф)? Чи Стугна, Богдана чи Нєптун вам недогодили? Де у нас погано з якістю виробництва зброї?
  oleg49 написав: Перше питання, яке виникне, куди подіти 1 млн бувших військових?

Після війни, мабуть, все само собою відбудується і для цього чоловіки будуть не потрібні, так?
  oleg49 написав:Вже зараз 250тис. ветеранів в пошуках роботи.

І шо? Є дані, що їх ніде не беруть? Немає. Тому що я знаю багато прикладів працевлаштування цих людей. Не вистачає водіїв, комунальників, працівників пошти, охоронців і т.д. (особливо там, де працевлаштування через військомат). Отже, не звиздіть, б-ласка.
  oleg49 написав:Більшість працівників ВПК через 1-2 роки після війни теж залишаться без роботи.

З якого переляку? Армію не потрібно зміцнювати та підтримувати у робочому стані? Навчати молодь на полігонах теж не треба? :shock: Я шось чула про будівництво в Україні заводів "Байрактар", "Рейнміттал" і ще якихось іноземних. Вони через 1-2 роки після війни закриються?
fler
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 20:00

  somilitark написав:
  zxzx777 написав:Ще пару покращень/осучаснень від слуг, і не держава вам, а ви державі будете платити пенсію.

Що це за висер?
Щось чули про ЄСВ?
Ви напевно дуже довго думали, щоб народити "таке," щось сьогодні у зрадофілів і ботів загострення, а може нові методички прислали і сказали "фас, уперед!"(((

Саме так, є або інвестиції і дохід з них, або допомога по бідності і старості, яку держава вам так вже й буть видасть у вигляді подачки, попередньо зібравши ці гроші з працюючих. А може й не видасть.
Але ботам і совкам завжди всі щось винні.
zerocool
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 20:43

  Denik написав:
  konstantin kirovograd написав:moveton
Вы все не так поняли.
Я привёл пример украинского пенсионера проживающего в Украине но имеющего пенсию 300 евро потому-что он когда-то 5 лет отработал официально в испании.Ему нужно отмечаться в испанском консульстве каждые полгода.
Для испании это конечно очень маленькая пенсия а для Украины это жир.Получается он получает в три раза больше того кто работал 30-40 лет и работал 5 лет только сам.

В мене мама з 40 років стажу має співставну пенсію, але продовжує працювати. І думаю, що ті з військовослужбовців звільнявся з ЗСУ зараз за віком мають більшу пенсію + пільги по УБД.

частково вам уже відповіли, якою може бути майбутня пенсія, ще я вставлю свої 5 копійок
Вже останні роки тридцять в Україні згадується необхідність пенсійної реформи, та 3-х рівневого пенсійного забезпечення
1 рівень - солідарний (це те, що зараз існує. працюючі громадяни сплачують єсв в загальний котел, який одразу же розподіляється між пенсіонерами )
2 рівень - накопичувальнмй. (він мав настати одночасно з впровадженням персоніфікації в пенсіному фонді, тобто деякі відрахування від зарплати накопичувались би і примножувались би на персональних рахунках робітника, а не попадали в загальний солідарний котел. При виході на пенсію гроші з цих персоніфікованиїх рахунуів виплачувались би людині в вигляді одного із джерел її пенсії. Але на поточний момент персоніфікований облік існує, але самих грошей на рахунках застрахованих осіб немає, вони всі відправляються в солідарний рівень)
3 рівень (недержавне пенсійне страхування - деякі громадяни на добровільних засадах приймають участь, і будуть мати додаткове джерело формування своєї пенсії із цих фондів).

Тепер щодо сплачених вами значних податків та ЄСВ, які дадуть в майбутньому право отримувати високу пенсію. Всі ваші внески ідуть в солідарну систему, відповідно ви будете отримувати свою пенсію також із солідарної системи. Так, вона буде вищою, ніж у інших громадян України, а чи буде вона реально високою залежить лише від того, чи буде на той час кому наповнювати солідарну систему. Прогнози щодо демографії і кількості працюючих громадян є невтішними, тому і виплати із солідарної системи будуть невисокими.
Не відкидаю і більш оптимістичний варіант, але для цього потрібні репарації, контрибуції та інші фінансові вливання, що призведуть до бурхливого розвитку екноміки, а також можуть бути одним із джерел наповнення державного пенсійного фонду
citramon
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 21:11

  fler написав:
  oleg49 написав: в "військову економіку" ми якось втянулись (якість такого втягування сумнівна),..

А шо такоє? Погані дрони виробляємо (які топлять чф рф)? Чи Стугна, Богдана чи Нєптун вам недогодили? Де у нас погано з якістю виробництва зброї?

Для початку. Ненавижу популістів і пропагандистів. Вони задурюють людям голови.
Рекомендую ознайомитись з поняттям "економіка" та спробувати знайти, що є спільного між економікою та ТТХ зброї. Я не зміг.
Що таке справжня "військова економіка" тут: https://ia601508.us.archive.org/18/item ... O_text.pdf
  fler написав:
  oleg49 написав: Перше питання, яке виникне, куди подіти 1 млн бувших військових?

Після війни, мабуть, все само собою відбудується і для цього чоловіки будуть не потрібні, так?

Чоловіки потрібні, питань нема.) Але, потрібен час на зміну структури економіки. Пояснювати довго, якщо є бажання, то відповідь знайдете тут: Хесус Уэрта де Сото Бальестер "Деньги, банковский кредит и экономические циклы". (з приводу автора впевнений на 100%, а з приводу книжки 90%)
  fler написав:
  oleg49 написав:Вже зараз 250тис. ветеранів в пошуках роботи.

І шо? Є дані, що їх ніде не беруть? Немає. Тому що я знаю багато прикладів працевлаштування цих людей. Не вистачає водіїв, комунальників, працівників пошти, охоронців і т.д. (особливо там, де працевлаштування через військомат). Отже, не звиздіть, б-ласка.

На жаль, джерело з "250 тис. безробітних ветеранів" не знайшов. Проте "Станом на 1 серпня 2023 року до Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ) занесено інформацію про ветеранів війни у кількості 908832 осіб." та враховуючи що "Дослідницька агенція Info Sapiens робить власні оцінки його рівня. Відповідно до них, у лютому 2024 року рівень безробіття в Україні становив 20,9%." Тому, не маю підстав не довіряти цифрі "250".
Сорі, не правильно висловився. Правильно "не звіздю" або "не звізжу".
  fler написав:
  oleg49 написав:Більшість працівників ВПК через 1-2 роки після війни теж залишаться без роботи.

З якого переляку? Армію не потрібно зміцнювати та підтримувати у робочому стані? Навчати молодь на полігонах теж не треба? :shock: Я шось чула про будівництво в Україні заводів "Байрактар", "Рейнміттал" і ще якихось іноземних. Вони через 1-2 роки після війни закриються?

Знов рекомендую почитати "розумні книжки".
Не вірте чуткам, вірте фактам.
Про ВПК. Хто зможе конкурувати на зовнішньому ринку або якось дістанеться до держаних грошей - виживуть після війни. Інші підприємства зникнуть або спробують щось робити по конверсії (підприємства з мех. обробки).
ПС. Трохи не забув. Армія - це гроші, гроші і ще раз гроші. В жебрацькій державі, і армія жебрацька. Повинно гинути залізо, а не люди.
Востаннє редагувалось oleg49 в Сер 06 бер, 2024 21:37, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 21:16

  somilitark написав:а може нові методички прислали і сказали "фас, уперед!"(((

Помилуйте, что Вы тут увидели нового? :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 22:21

  oleg49 написав:На жаль, джерело з "250 тис. безробітних ветеранів" не знайшов.

Трохи допоможу, точніше не я, а академік Лібанова:
"на початок осені 2023 було майже 109 тисяч офіційно зареєстрованих безробітних. Більшість — жінки." https://suspilne.media/614623-deficit-r ... -korupciu/
  oleg49 написав:"Станом на 1 серпня 2023 року до Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ) занесено інформацію про ветеранів війни у кількості 908832 осіб.""Дослідницька агенція Info Sapiens робить власні оцінки - Відповідно до них, у лютому 2024 року рівень безробіття в Україні становив 20,9%." Тому, не маю підстав не довіряти цифрі "250".

Логіка залізна..)) Не кажучи, що ваше Джерело: "Info Sapiens • Рівень безробіття, % від робочої сили та частка опитаних, хто економить на їжі, %. Дані зібрані методом телефонного інтерв'ю із дзвінками на мобільні номери"...
https://ces.org.ua/tracker-economy-duri ... 021%2C1%25.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 01:02

...а вообще меня мягко говоря удивляет, если не сказать бесит, эта ситуация с продажей валюты в банках. Почему, скажите мне на милость, свой закончившийся долларовый депозит я вынужден чуть не неделю ходить кланяясь и забирать по пайке 100 тыс в день, а при этом любой валютчик может спокойно прийти и купить десятку синими безо всяких документов ожиданий и согласований? Для кого писаны эти законы?! Кто эти люди, которые могут при средней зарплате по стране 20 тыс грн в месяц каждый день покупать валюту на 400 тыс в каждом банке инкогнито! А тот самый работяга только и может что выхватить пару соток белого и то не факт! Что это за идиотизм?! Принес в банк 400 тыс на депозиты совокупно за месяц - финмон, каждый день покупаешь на 400 тыс бакс - всё нормально!! Страна дураков...😡😡😡
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 01:22

  asti написав:...а вообще меня мягко говоря удивляет, если не сказать бесит, эта ситуация с продажей валюты в банках. Почему, скажите мне на милость, свой закончившийся долларовый депозит я вынужден чуть не неделю ходить кланяясь и забирать по пайке 100 тыс в день, а при этом любой валютчик может спокойно прийти и купить десятку синими безо всяких документов ожиданий и согласований? Для кого писаны эти законы?! Кто эти люди, которые могут при средней зарплате по стране 20 тыс грн в месяц каждый день покупать валюту на 400 тыс в каждом банке инкогнито! А тот самый работяга только и может что выхватить пару соток белого и то не факт! Что это за идиотизм?! Принес в банк 400 тыс на депозиты совокупно за месяц - финмон, каждый день покупаешь на 400 тыс бакс - всё нормально!! Страна дураков...😡😡😡

Тому що це різні речі.
Обмін - це обмін, однієї валюти на іншу, обидві в готівковій формі.
А фінмон та 100к на день - це конвертація між готівковою та безготівковою формами.

Про "пару соток бєлого" це ви прибріхуєте, бо там де нема пари соток, там на 400к тим паче не знайдеться.
Онлайн-покупка валюты в банках Украины
  asti написав:сегодня забирал 2500 синими,
так что всё нормально))


В цілому, ваша позиція незрозуміла. Ви не задоволені зняттям валютних обмежень? Хочете знову відсутність валюти в банках, велику різницю між білим та чорним курсами? Краще б раділи, бо маєте що виносити з банків тижнями...
Якщо вам "огидно кланятись за 100к на день" - не розміщуйте депозити, то не є вашим обов'язком :) Або навпаки, не знімайте. І фінмону не буде. Міняйте собі по 400к на день і буде вам щастя.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 01:37

Как же вы жестоко ошибаетесь на счёт того что там где нет пары соток белого, там и на 400к не найдется - ещё как находится!
Вот сегодня ситуация, стою в Авале чтобы забрать заказанные 1300 долларов и замечаю что в кассу передо мной зашёл знакомый мне валютчик. И что же я вижу: этот человек покупает 4 тысячи долларов синими! Это при том что у нас в Авале доллары синие можно купить только заказав на выдачу со счёта и не забирать их а купить и то только в одном из двух отделений , в другом - центральном вообще ничего нет на продажу кроме белого в штампах который никто не берёт. И вот как скажите мне при таком раскладе человек покупает доллар на почти 150 тыс, если заказать можно на 100 тыс максимум?!
asti
 
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