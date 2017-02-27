Додано: Сер 06 бер, 2024 20:43

Denik написав: konstantin kirovograd написав: moveton

Вы все не так поняли.

Я привёл пример украинского пенсионера проживающего в Украине но имеющего пенсию 300 евро потому-что он когда-то 5 лет отработал официально в испании.Ему нужно отмечаться в испанском консульстве каждые полгода.

Для испании это конечно очень маленькая пенсия а для Украины это жир.Получается он получает в три раза больше того кто работал 30-40 лет и работал 5 лет только сам. movetonВы все не так поняли.Я привёл пример украинского пенсионера проживающего в Украине но имеющего пенсию 300 евро потому-что он когда-то 5 лет отработал официально в испании.Ему нужно отмечаться в испанском консульстве каждые полгода.Для испании это конечно очень маленькая пенсия а для Украины это жир.Получается он получает в три раза больше того кто работал 30-40 лет и работал 5 лет только сам.

В мене мама з 40 років стажу має співставну пенсію, але продовжує працювати. І думаю, що ті з військовослужбовців звільнявся з ЗСУ зараз за віком мають більшу пенсію + пільги по УБД. В мене мама з 40 років стажу має співставну пенсію, але продовжує працювати. І думаю, що ті з військовослужбовців звільнявся з ЗСУ зараз за віком мають більшу пенсію + пільги по УБД.

частково вам уже відповіли, якою може бути майбутня пенсія, ще я вставлю свої 5 копійокВже останні роки тридцять в Україні згадується необхідність пенсійної реформи, та 3-х рівневого пенсійного забезпечення1 рівень - солідарний (це те, що зараз існує. працюючі громадяни сплачують єсв в загальний котел, який одразу же розподіляється між пенсіонерами )2 рівень - накопичувальнмй. (він мав настати одночасно з впровадженням персоніфікації в пенсіному фонді, тобто деякі відрахування від зарплати накопичувались би і примножувались би на персональних рахунках робітника, а не попадали в загальний солідарний котел. При виході на пенсію гроші з цих персоніфікованиїх рахунуів виплачувались би людині в вигляді одного із джерел її пенсії. Але на поточний момент персоніфікований облік існує, але самих грошей на рахунках застрахованих осіб немає, вони всі відправляються в солідарний рівень)3 рівень (недержавне пенсійне страхування - деякі громадяни на добровільних засадах приймають участь, і будуть мати додаткове джерело формування своєї пенсії із цих фондів).Тепер щодо сплачених вами значних податків та ЄСВ, які дадуть в майбутньому право отримувати високу пенсію. Всі ваші внески ідуть в солідарну систему, відповідно ви будете отримувати свою пенсію також із солідарної системи. Так, вона буде вищою, ніж у інших громадян України, а чи буде вона реально високою залежить лише від того, чи буде на той час кому наповнювати солідарну систему. Прогнози щодо демографії і кількості працюючих громадян є невтішними, тому і виплати із солідарної системи будуть невисокими.Не відкидаю і більш оптимістичний варіант, але для цього потрібні репарації, контрибуції та інші фінансові вливання, що призведуть до бурхливого розвитку екноміки, а також можуть бути одним із джерел наповнення державного пенсійного фонду