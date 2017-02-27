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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1125011251112521125311254>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 6.9 5 81
Менше 36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
17%
14
38,00-38,50
17%
14
38,50-39,00
42%
34
39,00-39,50
5%
4
39,50-40,00
5%
4
40,00-40,50
4%
3
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
5%
4
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 08:24

asti , когда вы каруселили создавая искусственные проблемы обычным покупателям «пару сотен с зарплаты» или порядочным депозитчикам - вас все устраивало. А теперь вам доставляет проблемы кассой прикормленный валютчик))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 08:53

  asti написав:...а вообще меня мягко говоря удивляет, если не сказать бесит, эта ситуация с продажей валюты в банках. Почему, скажите мне на милость, свой закончившийся долларовый депозит я вынужден чуть не неделю ходить кланяясь и забирать по пайке 100 тыс в день, а при этом любой валютчик может спокойно прийти и купить десятку синими безо всяких документов ожиданий и согласований? Для кого писаны эти законы?! Кто эти люди, которые могут при средней зарплате по стране 20 тыс грн в месяц каждый день покупать валюту на 400 тыс в каждом банке инкогнито! А тот самый работяга только и может что выхватить пару соток белого и то не факт! Что это за идиотизм?! Принес в банк 400 тыс на депозиты совокупно за месяц - финмон, каждый день покупаешь на 400 тыс бакс - всё нормально!! Страна дураков...😡😡😡
я вас запевняю,що зловживання є на місцях - можна за чотири години одній особі викупити приблизно 120к уо. В Одесі банк МТБ.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 09:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Цифровий банк sportbank фактично «рухається» до закриття через справу, яку проти них відкрило ДБР. Фінустанову звинувачують у державній зраді, міскодингу та ухиленні від сплати податків.

Я свої кошти вже вивів!!!
Долар по 4 грн
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 10:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Зображення
Египетский фунт. Переход на гибкий обменный курс :mrgreen:
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 10:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:Вот сегодня ситуация, стою в Авале чтобы забрать заказанные 1300 долларов и замечаю что в кассу передо мной зашёл знакомый мне валютчик.

Напишіть скаргу на мінфін. Нехай хоч трохи тремтять. Райф - це ще той банк - фінмонітонринг для зарплатних та пенсійних карток, і вільний продаж через касу для валютчиків.
s_a_potiy
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 10:24

  Hotab написав:asti , когда вы каруселили создавая искусственные проблемы обычным покупателям «пару сотен с зарплаты» или порядочным депозитчикам - вас все устраивало. А теперь вам доставляет проблемы кассой прикормленный валютчик))
Я и сейчас каруселю но у меня хотя бы совесть есть - я если и покупаю "для работы" то 3-4 тыс максимум, а эти десятками берут! И мало того что сами берут, у них ещё и сподручные есть - те самые бабы в стеганых куртках, как выяснилось, работают, в количестве 3 шт, на одного нашего оптовика и появляются в банке аккурат после инкассации!
У меня вопрос, почему, при том что забрать со своего счета я могу только на 100 тыс в день, дефицитный доллар продают на 400 тыс кому не попадя?! Сделайте значит и на продажу лимит 100 тыс на ИНН в день. А то пришёл в ПУМБ забирать депо передо мной стояло 4 чела в кассу, которые за 15 минут выкупили весь синий доллар, а мне уже даже те несчастные 1300 и то не выдали - пришлось половину белым забирать, и это при том, что валюта была ЗАКАЗАНА заранее, а тем 15-ти бедолагам которые стояли после меня вообще доллара не досталось! Ну как так-то?! 😡😡😡
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 10:27

  Долар по 4 грн написав:Цифровий банк sportbank фактично «рухається» до закриття через справу, яку проти них відкрило ДБР. Фінустанову звинувачують у державній зраді, міскодингу та ухиленні від сплати податків.
А шо там IZI? 😯😯😯
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 10:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:самые бабы в стеганых куртках, как выяснилось, работают, в количестве 3 шт, на одного нашего оптовика и появляются в банке аккурат после инкассации!

ОТ цікаво скільки сьогодні Райф таким відгрузе долярів по святковому курсу 38.29 ?
s_a_potiy
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 10:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Долар по 4 грн написав:Цифровий банк sportbank фактично «рухається» до закриття через справу, яку проти них відкрило ДБР. Фінустанову звинувачують у державній зраді, міскодингу та ухиленні від сплати податків.

Я свої кошти вже вивів!!!
Ого! А я свої туди навіть і не заводив.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 10:52

  Игорь написав:Зображення
Египетский фунт. Переход на гибкий обменный курс :mrgreen:

Це вже керована гнучкість чи ще нє? :lol:
По курсу, щось ніяк на МБ не ліпеться 38.50, бо посівна, весна на обрії...
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 07 бер, 2024 10:54, всього редагувалось 1 раз.
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