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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 бер, 2024 08:24
asti , когда вы каруселили создавая искусственные проблемы обычным покупателям «пару сотен с зарплаты» или порядочным депозитчикам - вас все устраивало. А теперь вам доставляет проблемы кассой прикормленный валютчик))
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Hotab
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Додано: Чет 07 бер, 2024 08:53
asti написав:
...а вообще меня мягко говоря удивляет, если не сказать бесит, эта ситуация с продажей валюты в банках. Почему, скажите мне на милость, свой закончившийся долларовый депозит я вынужден чуть не неделю ходить кланяясь и забирать по пайке 100 тыс в день, а при этом любой валютчик может спокойно прийти и купить десятку синими безо всяких документов ожиданий и согласований? Для кого писаны эти законы?! Кто эти люди, которые могут при средней зарплате по стране 20 тыс грн в месяц каждый день покупать валюту на 400 тыс в каждом банке инкогнито! А тот самый работяга только и может что выхватить пару соток белого и то не факт! Что это за идиотизм?! Принес в банк 400 тыс на депозиты совокупно за месяц - финмон, каждый день покупаешь на 400 тыс бакс - всё нормально!! Страна дураков...😡😡😡
я вас запевняю,що зловживання є на місцях - можна за чотири години одній особі викупити приблизно 120к уо. В Одесі банк МТБ.
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sens
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Додано: Чет 07 бер, 2024 09:24
Цифровий банк sportbank фактично «рухається» до закриття через справу, яку проти них відкрило ДБР. Фінустанову звинувачують у державній зраді, міскодингу та ухиленні від сплати податків.
Я свої кошти вже вивів!!!
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Додано: Чет 07 бер, 2024 10:10
asti написав:
Вот сегодня ситуация, стою в Авале чтобы забрать заказанные 1300 долларов и замечаю что в кассу передо мной зашёл знакомый мне валютчик.
Напишіть скаргу на мінфін. Нехай хоч трохи тремтять. Райф - це ще той банк - фінмонітонринг для зарплатних та пенсійних карток, і вільний продаж через касу для валютчиків.
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s_a_potiy
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Додано: Чет 07 бер, 2024 10:24
Hotab написав:asti
, когда вы каруселили создавая искусственные проблемы обычным покупателям «пару сотен с зарплаты» или порядочным депозитчикам - вас все устраивало. А теперь вам доставляет проблемы кассой прикормленный валютчик))
Я и сейчас каруселю но у меня хотя бы совесть есть - я если и покупаю "для работы" то 3-4 тыс максимум, а эти десятками берут! И мало того что сами берут, у них ещё и сподручные есть - те самые бабы в стеганых куртках, как выяснилось, работают, в количестве 3 шт, на одного нашего оптовика и появляются в банке аккурат после инкассации!
У меня вопрос, почему, при том что забрать со своего счета я могу только на 100 тыс в день, дефицитный доллар продают на 400 тыс кому не попадя?! Сделайте значит и на продажу лимит 100 тыс на ИНН в день. А то пришёл в ПУМБ забирать депо передо мной стояло 4 чела в кассу, которые за 15 минут выкупили весь синий доллар, а мне уже даже те несчастные 1300 и то не выдали - пришлось половину белым забирать, и это при том, что валюта была ЗАКАЗАНА заранее, а тем 15-ти бедолагам которые стояли после меня вообще доллара не досталось! Ну как так-то?! 😡😡😡
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asti
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Додано: Чет 07 бер, 2024 10:27
Долар по 4 грн написав:
Цифровий банк sportbank фактично «рухається» до закриття через справу, яку проти них відкрило ДБР. Фінустанову звинувачують у державній зраді, міскодингу та ухиленні від сплати податків.
А шо там IZI? 😯😯😯
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asti
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Додано: Чет 07 бер, 2024 10:36
asti написав:
самые бабы в стеганых куртках, как выяснилось, работают, в количестве 3 шт, на одного нашего оптовика и появляются в банке аккурат после инкассации!
ОТ цікаво скільки сьогодні Райф таким відгрузе долярів по святковому курсу 38.29 ?
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s_a_potiy
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Додано: Чет 07 бер, 2024 10:38
Долар по 4 грн написав:
Цифровий банк sportbank фактично «рухається» до закриття через справу, яку проти них відкрило ДБР. Фінустанову звинувачують у державній зраді, міскодингу та ухиленні від сплати податків.
Я свої кошти вже вивів!!!
Ого! А я свої туди навіть і не заводив.
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Investor_K
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Додано: Чет 07 бер, 2024 10:52
Це вже керована гнучкість чи ще нє?
По курсу, щось ніяк на МБ не ліпеться 38.50, бо посівна, весна на обрії...
Востаннє редагувалось somilitark
в Чет 07 бер, 2024 10:54, всього редагувалось 1 раз.
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П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
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