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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 бер, 2024 08:24
asti , когда вы каруселили создавая искусственные проблемы обычным покупателям «пару сотен с зарплаты» или порядочным депозитчикам - вас все устраивало. А теперь вам доставляет проблемы кассой прикормленный валютчик))
Додано: Чет 07 бер, 2024 08:53
я вас запевняю,що зловживання є на місцях - можна за чотири години одній особі викупити приблизно 120к уо. В Одесі банк МТБ.
Додано: Чет 07 бер, 2024 09:24
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Цифровий банк sportbank фактично «рухається» до закриття через справу, яку проти них відкрило ДБР. Фінустанову звинувачують у державній зраді, міскодингу та ухиленні від сплати податків.
Я свої кошти вже вивів!!!
Додано: Чет 07 бер, 2024 10:09
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Чет 07 бер, 2024 10:24
Я и сейчас каруселю но у меня хотя бы совесть есть - я если и покупаю "для работы" то 3-4 тыс максимум, а эти десятками берут! И мало того что сами берут, у них ещё и сподручные есть - те самые бабы в стеганых куртках, как выяснилось, работают, в количестве 3 шт, на одного нашего оптовика и появляются в банке аккурат после инкассации!
У меня вопрос, почему, при том что забрать со своего счета я могу только на 100 тыс в день, дефицитный доллар продают на 400 тыс кому не попадя?! Сделайте значит и на продажу лимит 100 тыс на ИНН в день. А то пришёл в ПУМБ забирать депо передо мной стояло 4 чела в кассу, которые за 15 минут выкупили весь синий доллар, а мне уже даже те несчастные 1300 и то не выдали - пришлось половину белым забирать, и это при том, что валюта была ЗАКАЗАНА заранее, а тем 15-ти бедолагам которые стояли после меня вообще доллара не досталось! Ну как так-то?! 😡😡😡
Додано: Чет 07 бер, 2024 10:27
Додано: Чет 07 бер, 2024 10:38
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Чет 07 бер, 2024 10:52
Це вже керована гнучкість чи ще нє?
По курсу, щось ніяк на МБ не ліпеться 38.50, бо посівна, весна на обрії...
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 07 бер, 2024 10:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 07 бер, 2024 10:53
asti
Може досить петросянити?
М'яса( валюти) ухилянту зі стажем не докладають, заспокойся і не плюй на загиблих та поранених
Додано: Чет 07 бер, 2024 11:09
Re: Валютний ринок в контексті ДС
sport виявився агентом ФСБ. Тут питання, що там у Тігіпка і ТАС?
Востаннє редагувалось Zochan в Чет 07 бер, 2024 11:35, всього редагувалось 1 раз.
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