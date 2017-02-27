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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Чет 07 бер, 2024 11:41
Zochan
Проєкт і до звинувачень ДБР мав суттєві бізнесові проблеми, фактично втративши ключового партнера — Таскомбанк Сергія Тігіпка. Зараз партнерство майже завершилось — з осені 2023-го sportbank шукав нову базову фінустанову.
Поки так. Далі буде, слідкуємо!
З ТАСом не працюю давно, а тепер тим паче, подалі буду!!
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Долар по 4 грн
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Додано: Чет 07 бер, 2024 11:43
asti написав: Hotab написав:asti
, когда вы каруселили создавая искусственные проблемы обычным покупателям «пару сотен с зарплаты» или порядочным депозитчикам - вас все устраивало. А теперь вам доставляет проблемы кассой прикормленный валютчик))
Я и сейчас каруселю но у меня хотя бы совесть есть - я если и покупаю "для работы" то 3-4 тыс максимум, а эти десятками берут! И мало того что сами берут, у них ещё и сподручные есть - те самые бабы в стеганых куртках, как выяснилось, работают, в количестве 3 шт, на одного нашего оптовика и появляются в банке аккурат после инкассации!
У😡😡😡
Так может быть дело не в совести, а в возможностях?
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reef
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