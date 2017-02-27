Zochan Проєкт і до звинувачень ДБР мав суттєві бізнесові проблеми, фактично втративши ключового партнера — Таскомбанк Сергія Тігіпка. Зараз партнерство майже завершилось — з осені 2023-го sportbank шукав нову базову фінустанову.
Поки так. Далі буде, слідкуємо! З ТАСом не працюю давно, а тепер тим паче, подалі буду!!
Hotab написав:asti , когда вы каруселили создавая искусственные проблемы обычным покупателям «пару сотен с зарплаты» или порядочным депозитчикам - вас все устраивало. А теперь вам доставляет проблемы кассой прикормленный валютчик))
Я и сейчас каруселю но у меня хотя бы совесть есть - я если и покупаю "для работы" то 3-4 тыс максимум, а эти десятками берут! И мало того что сами берут, у них ещё и сподручные есть - те самые бабы в стеганых куртках, как выяснилось, работают, в количестве 3 шт, на одного нашего оптовика и появляются в банке аккурат после инкассации! У😡😡😡
Так может быть дело не в совести, а в возможностях?
Я вам так скажу, полагаться на чью либо совесть в вопросе продажи валюты - так себе вариант. Если вы сделали ограничение на выдачу со счёта, то сделайте такое же ограничение и на продажу валюты - и тогда независимо от наличия/отсутствия совести скв достанется большему количеству заинтересованных лиц//))
ЄС зможе скасовувати потік грошей із програми на €50 млрд, якщо Україна не слідуватиме реформам, — РБК
Програма реформ від ЄС Ukraine Facility міститиме близько 140 умов-індикаторів, кожен із яких матиме свою "ціну". За відсутності реформ гроші просто "згорять".
Основними напрямками реформ у програмі стануть: 🔸 держуправління, 🔸 держфінанси, 🔸 система правосуддя 🔸 боротьба з корупцією 🔸 економічні реформи потрібно буде провести практично у всіх сферах, зокрема: енергетика, транспорт, сільське господарство, ІТ-сфера та діджиталізація.