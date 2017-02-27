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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 6.9 5 81
Менше 36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
17%
14
38,00-38,50
17%
14
38,50-39,00
42%
34
39,00-39,50
5%
4
39,50-40,00
5%
4
40,00-40,50
4%
3
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
5%
4
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 10:53

asti
Може досить петросянити?
М'яса( валюти) ухилянту зі стажем не докладають, заспокойся і не плюй на загиблих та поранених :evil:
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 11:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

asti написав:А шо там IZI?

sport виявився агентом ФСБ. Тут питання, що там у Тігіпка і ТАС?
Востаннє редагувалось Zochan в Чет 07 бер, 2024 11:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 11:34

asti Є інфа тільки про sport. :!: :idea:
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 11:41

Zochan Проєкт і до звинувачень ДБР мав суттєві бізнесові проблеми, фактично втративши ключового партнера — Таскомбанк Сергія Тігіпка. Зараз партнерство майже завершилось — з осені 2023-го sportbank шукав нову базову фінустанову.

Поки так. Далі буде, слідкуємо! :shock:
З ТАСом не працюю давно, а тепер тим паче, подалі буду!!
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 11:43

  asti написав:
  Hotab написав:asti , когда вы каруселили создавая искусственные проблемы обычным покупателям «пару сотен с зарплаты» или порядочным депозитчикам - вас все устраивало. А теперь вам доставляет проблемы кассой прикормленный валютчик))
Я и сейчас каруселю но у меня хотя бы совесть есть - я если и покупаю "для работы" то 3-4 тыс максимум, а эти десятками берут! И мало того что сами берут, у них ещё и сподручные есть - те самые бабы в стеганых куртках, как выяснилось, работают, в количестве 3 шт, на одного нашего оптовика и появляются в банке аккурат после инкассации!
У😡😡😡

Так может быть дело не в совести, а в возможностях? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 12:18

  Zochan написав:
asti написав:А шо там IZI?

sport виявився агентом ФСБ. Тут питання, що там у Тігіпка і ТАС?

Аптеки TAS зараз кучно припиняють дію своїх ліцензій. Схоже з грошима стало зовсім погано.
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 12:20

Я вам так скажу, полагаться на чью либо совесть в вопросе продажи валюты - так себе вариант.
Если вы сделали ограничение на выдачу со счёта, то сделайте такое же ограничение и на продажу валюты - и тогда независимо от наличия/отсутствия совести скв достанется большему количеству заинтересованных лиц//))
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 12:27

ЄС зможе скасовувати потік грошей із програми на €50 млрд, якщо Україна не слідуватиме реформам, — РБК

Програма реформ від ЄС Ukraine Facility міститиме близько 140 умов-індикаторів, кожен із яких матиме свою "ціну". За відсутності реформ гроші просто "згорять".

Основними напрямками реформ у програмі стануть:
🔸 держуправління,
🔸 держфінанси,
🔸 система правосуддя
🔸 боротьба з корупцією
🔸 економічні реформи потрібно буде провести практично у всіх сферах, зокрема: енергетика, транспорт, сільське господарство, ІТ-сфера та діджиталізація.

https://www.rbc.ua/rus/news/evrosoyuz-p ... 28717.html
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 12:48

  Zochan написав:
asti написав:А шо там IZI?

sport виявився агентом ФСБ. Тут питання, що там у Тігіпка і ТАС?
партбілет "Єдінай расії"
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  s_a_potiy написав:
  asti написав:самые бабы в стеганых куртках

ОТ цікаво скільки сьогодні Райф таким відгрузе долярів по святковому курсу 38.29 ?
"Желаю чтобы все!" © М.Булгаков*
(*украинофоб)
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