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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 6.9 5 81
Менше 36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
17%
14
38,00-38,50
17%
14
38,50-39,00
42%
34
39,00-39,50
5%
4
39,50-40,00
5%
4
40,00-40,50
4%
3
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
5%
4
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 12:58

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Ірина_
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Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3972
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