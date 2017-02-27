asti написав:Как же вы жестоко ошибаетесь на счёт того что там где нет пары соток белого, там и на 400к не найдется - ещё как находится! Вот сегодня ситуация, стою в Авале чтобы забрать заказанные 1300 долларов и замечаю что в кассу передо мной зашёл знакомый мне валютчик. И что же я вижу: этот человек покупает 4 тысячи долларов синими! Это при том что у нас в Авале доллары синие можно купить только заказав на выдачу со счёта и не забирать их а купить и то только в одном из двух отделений , в другом - центральном вообще ничего нет на продажу кроме белого в штампах который никто не берёт. И вот как скажите мне при таком раскладе человек покупает доллар на почти 150 тыс, если заказать можно на 100 тыс максимум?!
Ах ах яка драма Ви можете замовити 1300, а валютчик 4000 не може?.. Вам особисто відмовили у продажу?.. Я не раз купляв у межах 400к у різних банках без попереднього замовлення. І з замовленням теж.
asti написав:Как же вы жестоко ошибаетесь на счёт того что там где нет пары соток белого, там и на 400к не найдется - ещё как находится! Вот сегодня ситуация, стою в Авале чтобы забрать заказанные 1300 долларов и замечаю что в кассу передо мной зашёл знакомый мне валютчик. И что же я вижу: этот человек покупает 4 тысячи долларов синими! Это при том что у нас в Авале доллары синие можно купить только заказав на выдачу со счёта и не забирать их а купить и то только в одном из двух отделений , в другом - центральном вообще ничего нет на продажу кроме белого в штампах который никто не берёт
Ви можете замовити 1300, а валютчик 4000 не може?.. Вам особисто відмовили у продажу?.. Я не раз купляв у межах 400к у різних банках без попереднього замовлення. І з замовленням теж.
мотлох+1996™ до 400Кгрн все банки умеют продавать, да
asti написав:передо мной стояло 4 чела в кассу, которые за 15 минут выкупили весь синий доллар, а мне уже даже те несчастные 1300 и то не выдали - пришлось половину белым забирать, и это при том, что валюта была ЗАКАЗАНА заранее, а тем 15-ти бедолагам которые стояли после меня вообще доллара не досталось! Ну как так-то?! 😡😡😡
Приблизно те саме "15 бідолах" можуть думати про вас
asti написав:Если вы сделали ограничение на выдачу со счёта, то сделайте такое же ограничение и на продажу валюты - и тогда независимо от наличия/отсутствия совести скв достанется большему количеству заинтересованных лиц//))
Це у вас мета щоб "скв достанется большему количеству заинтересованных лиц" У регулятора такої мети немає. Держава переймається функціонуванням економіки та питаннями економічної безпеки.
asti написав:Я вам так скажу, полагаться на чью либо совесть в вопросе продажи валюты - так себе вариант. Если вы сделали ограничение на выдачу со счёта, то сделайте такое же ограничение и на продажу валюты - и тогда независимо от наличия/отсутствия совести скв достанется большему количеству заинтересованных лиц//))
Це справедливість з точки зору НБУ -заробляти повинен той хто ділиться і платіть податки. Ви ж не ФОП?
asti написав:Я вам так скажу, полагаться на чью либо совесть в вопросе продажи валюты - так себе вариант. Если вы сделали ограничение на выдачу со счёта, то сделайте такое же ограничение и на продажу валюты - и тогда независимо от наличия/отсутствия совести скв достанется большему количеству заинтересованных лиц//))
Це справедливість з точки зору НБУ -заробляти повинен той хто ділиться і платіть податки. Ви ж не ФОП?
А нічого що у нас взагалі-то іде боротьба з готівкою - НБУ постійно декларує що він за безготівкові розрахунки і ставить собі в заслугу постійний їх зріст. То якого Юуха, якщо ти ФОП ти лізеш в касу банку за готівкою?! - виходь на міжбанк і нехай банк у якому ти обслуговуєшся купує тобі валюту! А вже на зарплатню, яка вона там в тебе, купляй собі готівку або міняй онлайн - для 95% зарплатників і фопів ліміта 50к на місяць цілком вистачить//))
asti написав:Как же вы жестоко ошибаетесь на счёт того что там где нет пары соток белого, там и на 400к не найдется - ещё как находится! Вот сегодня ситуация, стою в Авале чтобы забрать заказанные 1300 долларов и замечаю что в кассу передо мной зашёл знакомый мне валютчик. И что же я вижу: этот человек покупает 4 тысячи долларов синими! Это при том что у нас в Авале доллары синие можно купить только заказав на выдачу со счёта и не забирать их а купить и то только в одном из двух отделений , в другом - центральном вообще ничего нет на продажу кроме белого в штампах который никто не берёт. И вот как скажите мне при таком раскладе человек покупает доллар на почти 150 тыс, если заказать можно на 100 тыс максимум?!
Ах ах яка драма Ви можете замовити 1300, а валютчик 4000 не може?..
Уважніше читайте мої повідомлення - там же зрозуміло написано що в нас у Кропі у Авалі можна купити лише замовлений на видачу з рахунку і не забраний долар. А як можна замовити 4000 доларів, якщо видати можуть максимум 2600 на добу! 😡😡😡