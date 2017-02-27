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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11250112511125211253>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 6.9 5 82
Менше 36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
17%
14
38,00-38,50
17%
14
38,50-39,00
43%
35
39,00-39,50
5%
4
39,50-40,00
5%
4
40,00-40,50
4%
3
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
5%
4
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 13:41

  asti написав:Как же вы жестоко ошибаетесь на счёт того что там где нет пары соток белого, там и на 400к не найдется - ещё как находится!
Вот сегодня ситуация, стою в Авале чтобы забрать заказанные 1300 долларов и замечаю что в кассу передо мной зашёл знакомый мне валютчик. И что же я вижу: этот человек покупает 4 тысячи долларов синими! Это при том что у нас в Авале доллары синие можно купить только заказав на выдачу со счёта и не забирать их а купить и то только в одном из двух отделений , в другом - центральном вообще ничего нет на продажу кроме белого в штампах который никто не берёт. И вот как скажите мне при таком раскладе человек покупает доллар на почти 150 тыс, если заказать можно на 100 тыс максимум?!

Ах ах яка драма :)
Ви можете замовити 1300, а валютчик 4000 не може?.. Вам особисто відмовили у продажу?..
Я не раз купляв у межах 400к у різних банках без попереднього замовлення.
І з замовленням теж.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 13:49

  sergey_sryvkin написав:
  asti написав:Как же вы жестоко ошибаетесь на счёт того что там где нет пары соток белого, там и на 400к не найдется - ещё как находится!
Вот сегодня ситуация, стою в Авале чтобы забрать заказанные 1300 долларов и замечаю что в кассу передо мной зашёл знакомый мне валютчик. И что же я вижу: этот человек покупает 4 тысячи долларов синими! Это при том что у нас в Авале доллары синие можно купить только заказав на выдачу со счёта и не забирать их а купить и то только в одном из двух отделений , в другом - центральном вообще ничего нет на продажу кроме белого в штампах который никто не берёт

Ви можете замовити 1300, а валютчик 4000 не може?.. Вам особисто відмовили у продажу?..
Я не раз купляв у межах 400к у різних банках без попереднього замовлення.
І з замовленням теж.
мотлох+1996™ до 400Кгрн все банки умеют продавать, да
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 13:58

  asti написав:дефицитный доллар

поржав :)
  asti написав:передо мной стояло 4 чела в кассу, которые за 15 минут выкупили весь синий доллар, а мне уже даже те несчастные 1300 и то не выдали - пришлось половину белым забирать, и это при том, что валюта была ЗАКАЗАНА заранее, а тем 15-ти бедолагам которые стояли после меня вообще доллара не досталось! Ну как так-то?! 😡😡😡


Приблизно те саме "15 бідолах" можуть думати про вас :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 14:01

  asti написав:Если вы сделали ограничение на выдачу со счёта, то сделайте такое же ограничение и на продажу валюты - и тогда независимо от наличия/отсутствия совести скв достанется большему количеству заинтересованных лиц//))

Це у вас мета щоб "скв достанется большему количеству заинтересованных лиц"
У регулятора такої мети немає.
Держава переймається функціонуванням економіки та питаннями економічної безпеки.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 15:30


Когда то было иначе?
Офис простых решений - реформа на все века - будет только дорожать.
На украинцах скажется негативно, пока остальная часть все же не мигрирует.
Востаннє редагувалось feecold в Чет 07 бер, 2024 15:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 15:32

  sergey_sryvkin написав:Держава переймається функціонуванням економіки та питаннями економічної безпеки.

За фактом – сумнівно.
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 15:36

  asti написав:Я вам так скажу, полагаться на чью либо совесть в вопросе продажи валюты - так себе вариант.
Если вы сделали ограничение на выдачу со счёта, то сделайте такое же ограничение и на продажу валюты - и тогда независимо от наличия/отсутствия совести скв достанется большему количеству заинтересованных лиц//))


Це справедливість з точки зору НБУ -заробляти повинен той хто ділиться і платіть податки. Ви ж не ФОП?
sens
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 15:46

  sens написав:
  asti написав:Я вам так скажу, полагаться на чью либо совесть в вопросе продажи валюты - так себе вариант.
Если вы сделали ограничение на выдачу со счёта, то сделайте такое же ограничение и на продажу валюты - и тогда независимо от наличия/отсутствия совести скв достанется большему количеству заинтересованных лиц//))


Це справедливість з точки зору НБУ -заробляти повинен той хто ділиться і платіть податки. Ви ж не ФОП?

А нічого що у нас взагалі-то іде боротьба з готівкою - НБУ постійно декларує що він за безготівкові розрахунки і ставить собі в заслугу постійний їх зріст. То якого Юуха, якщо ти ФОП ти лізеш в касу банку за готівкою?! - виходь на міжбанк і нехай банк у якому ти обслуговуєшся купує тобі валюту! А вже на зарплатню, яка вона там в тебе, купляй собі готівку або міняй онлайн - для 95% зарплатників і фопів ліміта 50к на місяць цілком вистачить//))
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 15:51

  sergey_sryvkin написав:
  asti написав:Как же вы жестоко ошибаетесь на счёт того что там где нет пары соток белого, там и на 400к не найдется - ещё как находится!
Вот сегодня ситуация, стою в Авале чтобы забрать заказанные 1300 долларов и замечаю что в кассу передо мной зашёл знакомый мне валютчик. И что же я вижу: этот человек покупает 4 тысячи долларов синими! Это при том что у нас в Авале доллары синие можно купить только заказав на выдачу со счёта и не забирать их а купить и то только в одном из двух отделений , в другом - центральном вообще ничего нет на продажу кроме белого в штампах который никто не берёт. И вот как скажите мне при таком раскладе человек покупает доллар на почти 150 тыс, если заказать можно на 100 тыс максимум?!

Ах ах яка драма :)
Ви можете замовити 1300, а валютчик 4000 не може?..
Уважніше читайте мої повідомлення - там же зрозуміло написано що в нас у Кропі у Авалі можна купити лише замовлений на видачу з рахунку і не забраний долар.
А як можна замовити 4000 доларів, якщо видати можуть максимум 2600 на добу! 😡😡😡
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 15:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Офіційний курс на 8 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,0836 грн за 1 долар (-0,1828 грн). Курс євро становитиме 41,4883 гривень за 1 євро (-0,1035 грн)

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