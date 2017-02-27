RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11250112511125211253

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 6.9 5 82
Менше 36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
17%
14
38,00-38,50
17%
14
38,50-39,00
43%
35
39,00-39,50
5%
4
39,50-40,00
5%
4
40,00-40,50
4%
3
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
5%
4
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 15:56

  asti написав:
  sergey_sryvkin написав:
  asti написав:Как же вы жестоко ошибаетесь на счёт того что там где нет пары соток белого, там и на 400к не найдется - ещё как находится!
Вот сегодня ситуация, стою в Авале чтобы забрать заказанные 1300 долларов и замечаю что в кассу передо мной зашёл знакомый мне валютчик. И что же я вижу: этот человек покупает 4 тысячи долларов синими! Это при том что у нас в Авале доллары синие можно купить только заказав на выдачу со счёта и не забирать их а купить и то только в одном из двух отделений , в другом - центральном вообще ничего нет на продажу кроме белого в штампах который никто не берёт. И вот как скажите мне при таком раскладе человек покупает доллар на почти 150 тыс, если заказать можно на 100 тыс максимум?!

Ах ах яка драма :)
Ви можете замовити 1300, а валютчик 4000 не може?..
Уважніше читайте мої повідомлення - там же зрозуміло написано що в нас у Кропі у Авалі можна купити лише замовлений на видачу з рахунку і не забраний долар.
А як можна замовити 4000 доларів, якщо видати можуть максимум 2600 на добуу
до $2600 на добу - то одному клієнту з одного рахунку!
з каси - валюти на еквівалент до 400Кгрн при валютообміні, і рахунок не потрібен
flysoulfly
 
Повідомлень: 4511
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1550 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 16:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Курс НБУ падает, а в обменках 38.5. Не верят или решили до завтра немного подогреться? Ещё и 8 марта на носу... Точно курс протянут высокий до понедельника(
Andrey2512
 
Повідомлень: 893
З нами з: 04.04.22
Подякував: 60 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 16:09

  Andrey2512 написав:Курс НБУ падает, а в обменках 38.5. Не верят или решили до завтра немного подогреться? Ещё и 8 марта на носу... Точно курс протянут высокий до понедельника(

А какой должен быть в обменках? В Одессе на 15-20 копеек на этой неделе спланировал. И чем так ужасно, что курс будет высокий хотя бы до понедельника? Это ж значит, что на цветы 8го марта меньше доллларов придётся потратить.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4304
З нами з: 23.03.18
Подякував: 25 раз.
Подякували: 479 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 16:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flysoulfly написав:з каси - валюти на еквівалент до 400Кгрн при валютообміні, і рахунок не потрібен


взагалі є проблема
клієнт ідентифікований може купити на рахунок лише 50000 грн на місяць або 200000 грн на депозит , проте той же "клієнт" за попередньою змовою купляє валюту в банку по курсу банка,який майже не відрізняється від умовного онлайн і робить за день декілька максимальних покупок - головне наявність готівки на касі .
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16065
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 876 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 11250112511125211253
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], sens і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3378, 3379, 3380
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
33792 36780042
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 бер, 2024 14:13
Ірина_
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 190, 191, 192
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1912 13196455
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лют, 2024 10:00
Ірина_
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23158207
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2772)
07.03.2024 16:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.