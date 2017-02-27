|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: Чет 07 бер, 2024 15:56
asti написав: sergey_sryvkin написав: asti написав:
Как же вы жестоко ошибаетесь на счёт того что там где нет пары соток белого, там и на 400к не найдется - ещё как находится!
Вот сегодня ситуация, стою в Авале чтобы забрать заказанные 1300 долларов и замечаю что в кассу передо мной зашёл знакомый мне валютчик. И что же я вижу: этот человек покупает 4 тысячи долларов синими! Это при том что у нас в Авале доллары синие можно купить только заказав на выдачу со счёта и не забирать их а купить и то только в одном из двух отделений , в другом - центральном вообще ничего нет на продажу кроме белого в штампах который никто не берёт. И вот как скажите мне при таком раскладе человек покупает доллар на почти 150 тыс, если заказать можно на 100 тыс максимум?!
Ах ах яка драма
Ви можете замовити 1300, а валютчик 4000 не може?..
Уважніше читайте мої повідомлення - там же зрозуміло написано що в нас у Кропі у Авалі можна купити лише замовлений на видачу з рахунку і не забраний долар.
А як можна замовити 4000 доларів, якщо видати можуть максимум 2600 на добу
у
до $2600 на добу - то одному клієнту з одного рахунку
!
з каси - валюти на еквівалент до 400Кгрн при валютообміні, і рахунок не потрібен
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4511
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1550 раз.
- Подякували: 247 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 бер, 2024 16:05
Курс НБУ падает, а в обменках 38.5. Не верят или решили до завтра немного подогреться? Ещё и 8 марта на носу... Точно курс протянут высокий до понедельника(
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 893
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 бер, 2024 16:09
Andrey2512 написав:
Курс НБУ падает, а в обменках 38.5. Не верят или решили до завтра немного подогреться? Ещё и 8 марта на носу... Точно курс протянут высокий до понедельника(
А какой должен быть в обменках? В Одессе на 15-20 копеек на этой неделе спланировал. И чем так ужасно, что курс будет высокий хотя бы до понедельника? Это ж значит, что на цветы 8го марта меньше доллларов придётся потратить.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 4304
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 479 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 07 бер, 2024 16:20
flysoulfly написав:
з каси - валюти на еквівалент до 400Кгрн при валютообміні, і рахунок не потрібен
взагалі є проблема
клієнт ідентифікований може купити на рахунок лише 50000 грн на місяць або 200000 грн на депозит , проте той же "клієнт" за попередньою змовою купляє валюту в банку по курсу банка,який майже не відрізняється від умовного онлайн і робить за день декілька максимальних покупок - головне наявність готівки на касі .
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16065
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 876 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sens
і 9 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33792
|36780042
|
|
|1912
|13196455
|
|
|7978
|23158207
|
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
|