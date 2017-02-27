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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11250112511125211253

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 6.9 5 83
Менше 36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
18%
15
38,00-38,50
17%
14
38,50-39,00
42%
35
39,00-39,50
5%
4
39,50-40,00
5%
4
40,00-40,50
4%
3
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
5%
4
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 15:56

  asti написав:
  sergey_sryvkin написав:
  asti написав:Как же вы жестоко ошибаетесь на счёт того что там где нет пары соток белого, там и на 400к не найдется - ещё как находится!
Вот сегодня ситуация, стою в Авале чтобы забрать заказанные 1300 долларов и замечаю что в кассу передо мной зашёл знакомый мне валютчик. И что же я вижу: этот человек покупает 4 тысячи долларов синими! Это при том что у нас в Авале доллары синие можно купить только заказав на выдачу со счёта и не забирать их а купить и то только в одном из двух отделений , в другом - центральном вообще ничего нет на продажу кроме белого в штампах который никто не берёт. И вот как скажите мне при таком раскладе человек покупает доллар на почти 150 тыс, если заказать можно на 100 тыс максимум?!

Ах ах яка драма :)
Ви можете замовити 1300, а валютчик 4000 не може?..
Уважніше читайте мої повідомлення - там же зрозуміло написано що в нас у Кропі у Авалі можна купити лише замовлений на видачу з рахунку і не забраний долар.
А як можна замовити 4000 доларів, якщо видати можуть максимум 2600 на добуу
до $2600 на добу - то одному клієнту з одного рахунку!
з каси - валюти на еквівалент до 400Кгрн при валютообміні, і рахунок не потрібен
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 16:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Курс НБУ падает, а в обменках 38.5. Не верят или решили до завтра немного подогреться? Ещё и 8 марта на носу... Точно курс протянут высокий до понедельника(
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 16:09

  Andrey2512 написав:Курс НБУ падает, а в обменках 38.5. Не верят или решили до завтра немного подогреться? Ещё и 8 марта на носу... Точно курс протянут высокий до понедельника(

А какой должен быть в обменках? В Одессе на 15-20 копеек на этой неделе спланировал. И чем так ужасно, что курс будет высокий хотя бы до понедельника? Это ж значит, что на цветы 8го марта меньше доллларов придётся потратить.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 16:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flysoulfly написав:з каси - валюти на еквівалент до 400Кгрн при валютообміні, і рахунок не потрібен


взагалі є проблема
клієнт ідентифікований може купити на рахунок лише 50000 грн на місяць або 200000 грн на депозит , проте той же "клієнт" за попередньою змовою купляє валюту в банку по курсу банка,який майже не відрізняється від умовного онлайн і робить за день декілька максимальних покупок - головне наявність готівки на касі .
sens
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 16:41

  sens написав:взагалі є проблема
клієнт ідентифікований може купити на рахунок лише 50000 грн на місяць або 200000 грн на депозит , проте той же "клієнт" за попередньою змовою купляє валюту в банку по курсу банка,який майже не відрізняється від умовного онлайн і робить за день декілька максимальних покупок - головне наявність готівки на касі .

Всё так. Условно гарантированно 50к/200к в месяц с МВБ и дополнительно сколько угодно, но уже при наличии в кассе. Более того, купленное в кассе может тут же на счёт положить, если оно ему в безнальном виде нужно. В чём проблема-то и для кого? Всё для людей.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 16:47

  moveton написав:Это ж значит, что на цветы 8го марта меньше доллларов придётся потратить.

Можно вообще ничего не дарить, кроме себя такого оху@нного. Жалко наших дам, раз в году удостаиваем внимания, а должны каждый день.
Подпись - ваш каблук :mrgreen:
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 16:54

  Игорь написав:Жалко наших дам, раз в году удостаиваем внимания, а должны каждый день.
Подпись - ваш каблук :mrgreen:

Вообще не удостаиваем, а должны бы, как в Израиле. Можно и каждый день.
Подпись: ваш ТЦК.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 17:18

ЄЦБ залишив ключові ставки незмінними

Базову ставку за кредитами залишили на рівні 4,5%, ставку за депозитами - на рівні 4%, ставку за маржинальними кредитами - 4,75%.

"Хоча більшість показників базової інфляції продовжили знижуватися, ціновий тиск на внутрішніх ринках залишається високим, що, зокрема, пов'язано з високим зростанням зарплат", - ідеться в повідомленні.

У регуляторі зазначають. що обмежувальні фінансові умови та минулі підвищення ставок продовжують стримувати попит, що сприяє послабленню темпів зростання споживчих цін, зазначають у ЄЦБ.

"Рада керівників ЄЦБ має твердий намір домогтися повернення інфляції до середньострокового цільового рівня у 2%. Виходячи з поточних оцінок, рада вважає, що ключові ставки перебувають на рівні, який, за умови його підтримання протягом досить тривалого періоду, зробить значний внесок у досягнення цієї мети", - ідеться в пресрелізі.

Також керівництво ЄЦБ готове скоригувати всі інструменти для повернення інфляції до цільових 2%.
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 17:30

  Игорь написав:
  moveton написав:Это ж значит, что на цветы 8го марта меньше доллларов придётся потратить.

Можно вообще ничего не дарить, кроме себя такого оху@нного. Жалко наших дам, раз в году удостаиваем внимания, а должны каждый день.
Подпись - ваш каблук :mrgreen:


сучасні дівчата та жінки - прагматичні. Кожна без виключення шукає "папіка", щоб її всі забаганки забезпечував. Їх не осуджую. Таке життя. Бо чим багатіше і спроможніше буде її чоловік, тим більш захищені і з перспективою будуть її діти. Еволюція людства у дії. Все як і в іншому тваринному світі. Кожна шукає високорангового самця.
А по темі валютного курсу скажу наступне: імхо, зрозуміло, але курс нікомунепотрібного па50, можливо, побачимо вже у червні цього року.Бо буде спекотно.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 07 бер, 2024 17:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 17:45

  Yuri_61 написав:сучасні дівчата та жінки - прагматичні. Кожна без виключення шукає "папіка", щоб її всі забаганки забезпечував. Їх не осуджую. Таке життя. Бо чим багатіше і спроможніше буде чоловік, тим більш захищені і з перспективою будуть її діти. Еволюція людства у дії. Все як і в іншому тваринному світі.

Юрий, ну какой папик ? Рядом с вами же есть пассия, которая готовит вам, потому что у самого руки из ж..., моет унитаз, когда вы писяете мимо, стирает ваши носки и трусы, та даже просто терпит такого зануду, уже только за это ей можно памятник поставить нерукотворный при жизни. За работу с детьми я вообще молчу. Героиня.. Вы же судя по постам далеко не "папик".
Игорь
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