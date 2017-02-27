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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Чет 07 бер, 2024 15:56
asti написав: sergey_sryvkin написав: asti написав:
Как же вы жестоко ошибаетесь на счёт того что там где нет пары соток белого, там и на 400к не найдется - ещё как находится!
Вот сегодня ситуация, стою в Авале чтобы забрать заказанные 1300 долларов и замечаю что в кассу передо мной зашёл знакомый мне валютчик. И что же я вижу: этот человек покупает 4 тысячи долларов синими! Это при том что у нас в Авале доллары синие можно купить только заказав на выдачу со счёта и не забирать их а купить и то только в одном из двух отделений , в другом - центральном вообще ничего нет на продажу кроме белого в штампах который никто не берёт. И вот как скажите мне при таком раскладе человек покупает доллар на почти 150 тыс, если заказать можно на 100 тыс максимум?!
Ах ах яка драма
Ви можете замовити 1300, а валютчик 4000 не може?..
Уважніше читайте мої повідомлення - там же зрозуміло написано що в нас у Кропі у Авалі можна купити лише замовлений на видачу з рахунку і не забраний долар.
А як можна замовити 4000 доларів, якщо видати можуть максимум 2600 на добу
у
до $2600 на добу - то одному клієнту з одного рахунку
!
з каси - валюти на еквівалент до 400Кгрн при валютообміні, і рахунок не потрібен
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flysoulfly
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Додано: Чет 07 бер, 2024 16:05
Курс НБУ падает, а в обменках 38.5. Не верят или решили до завтра немного подогреться? Ещё и 8 марта на носу... Точно курс протянут высокий до понедельника(
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Andrey2512
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Додано: Чет 07 бер, 2024 16:09
Andrey2512 написав:
Курс НБУ падает, а в обменках 38.5. Не верят или решили до завтра немного подогреться? Ещё и 8 марта на носу... Точно курс протянут высокий до понедельника(
А какой должен быть в обменках? В Одессе на 15-20 копеек на этой неделе спланировал. И чем так ужасно, что курс будет высокий хотя бы до понедельника? Это ж значит, что на цветы 8го марта меньше доллларов придётся потратить.
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moveton
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Додано: Чет 07 бер, 2024 16:20
flysoulfly написав:
з каси - валюти на еквівалент до 400Кгрн при валютообміні, і рахунок не потрібен
взагалі є проблема
клієнт ідентифікований може купити на рахунок лише 50000 грн на місяць або 200000 грн на депозит , проте той же "клієнт" за попередньою змовою купляє валюту в банку по курсу банка,який майже не відрізняється від умовного онлайн і робить за день декілька максимальних покупок - головне наявність готівки на касі .
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sens
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Додано: Чет 07 бер, 2024 16:41
sens написав:
взагалі є проблема
клієнт ідентифікований може купити на рахунок лише 50000 грн на місяць або 200000 грн на депозит , проте той же "клієнт" за попередньою змовою купляє валюту в банку по курсу банка,який майже не відрізняється від умовного онлайн і робить за день декілька максимальних покупок - головне наявність готівки на касі .
Всё так. Условно гарантированно 50к/200к в месяц с МВБ и дополнительно сколько угодно, но уже при наличии в кассе. Более того, купленное в кассе может тут же на счёт положить, если оно ему в безнальном виде нужно. В чём проблема-то и для кого? Всё для людей.
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moveton
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Додано: Чет 07 бер, 2024 16:47
moveton написав:
Это ж значит, что на цветы 8го марта меньше доллларов придётся потратить.
Можно вообще ничего не дарить, кроме себя такого оху@нного. Жалко наших дам, раз в году удостаиваем внимания, а должны каждый день.
Подпись - ваш каблук
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Игорь
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Додано: Чет 07 бер, 2024 16:54
Игорь написав:
Жалко наших дам, раз в году удостаиваем внимания, а должны каждый день.
Подпись - ваш каблук
Вообще не удостаиваем, а должны бы, как в Израиле. Можно и каждый день.
Подпись: ваш ТЦК.
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moveton
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Додано: Чет 07 бер, 2024 17:18
Базову ставку за кредитами залишили на рівні 4,5%, ставку за депозитами - на рівні 4%, ставку за маржинальними кредитами - 4,75%.
"Хоча більшість показників базової інфляції продовжили знижуватися, ціновий тиск на внутрішніх ринках залишається високим, що, зокрема, пов'язано з високим зростанням зарплат", - ідеться в повідомленні.
У регуляторі зазначають. що обмежувальні фінансові умови та минулі підвищення ставок продовжують стримувати попит, що сприяє послабленню темпів зростання споживчих цін, зазначають у ЄЦБ.
"Рада керівників ЄЦБ має твердий намір домогтися повернення інфляції до середньострокового цільового рівня у 2%. Виходячи з поточних оцінок, рада вважає, що ключові ставки перебувають на рівні, який, за умови його підтримання протягом досить тривалого періоду, зробить значний внесок у досягнення цієї мети", - ідеться в пресрелізі.
Також керівництво ЄЦБ готове скоригувати всі інструменти для повернення інфляції до цільових 2%.
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Додано: Чет 07 бер, 2024 17:30
Игорь написав: moveton написав:
Это ж значит, что на цветы 8го марта меньше доллларов придётся потратить.
Можно вообще ничего не дарить, кроме себя такого оху@нного. Жалко наших дам, раз в году удостаиваем внимания, а должны каждый день.
Подпись - ваш каблук
сучасні дівчата та жінки - прагматичні. Кожна без виключення шукає "папіка", щоб її всі забаганки забезпечував. Їх не осуджую. Таке життя. Бо чим багатіше і спроможніше буде її чоловік, тим більш захищені і з перспективою будуть її діти. Еволюція людства у дії. Все як і в іншому тваринному світі. Кожна шукає високорангового самця.
А по темі валютного курсу скажу наступне: імхо, зрозуміло, але курс нікомунепотрібного па50, можливо, побачимо вже у червні цього року.Бо буде спекотно.
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Чет 07 бер, 2024 17:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 07 бер, 2024 17:45
Yuri_61 написав:
сучасні дівчата та жінки - прагматичні. Кожна без виключення шукає "папіка", щоб її всі забаганки забезпечував. Їх не осуджую. Таке життя. Бо чим багатіше і спроможніше буде чоловік, тим більш захищені і з перспективою будуть її діти. Еволюція людства у дії. Все як і в іншому тваринному світі.
Юрий, ну какой папик ? Рядом с вами же есть пассия, которая готовит вам, потому что у самого руки из ж..., моет унитаз, когда вы писяете мимо, стирает ваши носки и трусы, та даже просто терпит такого зануду, уже только за это ей можно памятник поставить нерукотворный при жизни. За работу с детьми я вообще молчу. Героиня.. Вы же судя по постам далеко не "папик".
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