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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11251112521125311254

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 6.9 5 85
Менше 36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
18%
15
38,00-38,50
18%
15
38,50-39,00
42%
36
39,00-39,50
5%
4
39,50-40,00
5%
4
40,00-40,50
4%
3
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
5%
4
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 20:25

  Shaman написав:де місцеві панікери, що українці виносять кошти з банків?

Голова НБУ заявив про збільшення обсягу коштів українців на рахунках у банках
Пишний спростував фейк, що громадяни України начебто знімають кошти з банків рекордними темпами через закон про мобілізацію.

Обсяг гривневих коштів фізичних осіб на рахунках у банках упродовж лютого практично відновився після сезонних коливань у січні. Про це свідчать дані оперативної статистики Національного банку станом на 1 березня.

правда, саму оперативну статистику за лютий на сайті НБУ ще не оприлюднили

є якась, вища за нульову, об'єктивна ймовірність, що він підтвердив би таку ситуацію перебуваючи на подібній посаді?
feecold
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 20:36

  feecold написав:
  Shaman написав:де місцеві панікери, що українці виносять кошти з банків?

Голова НБУ заявив про збільшення обсягу коштів українців на рахунках у банках
Пишний спростував фейк, що громадяни України начебто знімають кошти з банків рекордними темпами через закон про мобілізацію.

Обсяг гривневих коштів фізичних осіб на рахунках у банках упродовж лютого практично відновився після сезонних коливань у січні. Про це свідчать дані оперативної статистики Національного банку станом на 1 березня.

правда, саму оперативну статистику за лютий на сайті НБУ ще не оприлюднили

є якась, вища за нульову, об'єктивна ймовірність, що він підтвердив би таку ситуацію перебуваючи на подібній посаді?

ми розмовляємо про цифри, а не про слова...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 20:53

  jump написав:Базову ставку за кредитами залишили на рівні 4,5%, ставку за депозитами - на рівні 4%, ставку за маржинальними кредитами - 4,75%.

"Хоча більшість показників базової інфляції продовжили знижуватися, ціновий тиск на внутрішніх ринках залишається високим, що, зокрема, пов'язано з високим зростанням зарплат", - ідеться в повідомленні.

У регуляторі зазначають. що обмежувальні фінансові умови та минулі підвищення ставок продовжують стримувати попит, що сприяє послабленню темпів зростання споживчих цін, зазначають у ЄЦБ.

"Рада керівників ЄЦБ має твердий намір домогтися повернення інфляції до середньострокового цільового рівня у 2%. Виходячи з поточних оцінок, рада вважає, що ключові ставки перебувають на рівні, який, за умови його підтримання протягом досить тривалого періоду, зробить значний внесок у досягнення цієї мети", - ідеться в пресрелізі.

Також керівництво ЄЦБ готове скоригувати всі інструменти для повернення інфляції до цільових 2%.

Навіть ціною стагнації?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 20:55

  Shaman написав:
  feecold написав:є якась, вища за нульову, об'єктивна ймовірність, що він підтвердив би таку ситуацію перебуваючи на подібній посаді?

ми розмовляємо про цифри, а не про слова...

Саме про цифри і йдеться.
Конкретизую питання:
Якою є ймовірність події, яка обчислюється за формулою: P(A) = Кількість сприятливих результатів / Кількість можливих результатів?
feecold
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 21:31

  feecold написав:
  Shaman написав:
  feecold написав:є якась, вища за нульову, об'єктивна ймовірність, що він підтвердив би таку ситуацію перебуваючи на подібній посаді?

ми розмовляємо про цифри, а не про слова...

Саме про цифри і йдеться.
Конкретизую питання:
Якою є ймовірність події, яка обчислюється за формулою: P(A) = Кількість сприятливих результатів / Кількість можливих результатів?

бла-бла-бла

цифри показують, що рівень грошей, які населення тримає у банках, не зменшується. падіння в січні було компенсовано в лютому.

а ймовірність події у вашому прикладі дорівнює відношенню. визначтесь тільки з кількостями :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 23:20

  Shaman написав:бла-бла-бла

цифри показують, що рівень грошей, які населення тримає у банках, не зменшується.

Гроші люблять тишу.
Решта - бла-бла-бла.
feecold
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 00:40

  Shaman написав:
  feecold написав:[quote="5695192:Shaman
Саме про цифри і йдеться.
Конкретизую питання:
Якою є ймовірність події, яка обчислюється за формулою: P(A) = Кількість сприятливих результатів / Кількість можливих результатів?


бла-бла-бла

цифри показують, що рівень грошей, які населення тримає у банках, не зменшується. падіння в січні було компенсовано в лютому.

а ймовірність події у вашому прикладі дорівнює відношенню. визначтесь тільки з кількостями :D

Доброї ночі.
Знову Shaman і стара улюблена українська гра "ой, не чує баба")
Що він має на посаді кричати? Шеф всбо пропало?
Так зараж же не гласність і не очіщєніє)))
Навуходоносор
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