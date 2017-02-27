Пишний спростував фейк, що громадяни України начебто знімають кошти з банків рекордними темпами через закон про мобілізацію.
Обсяг гривневих коштів фізичних осіб на рахунках у банках упродовж лютого практично відновився після сезонних коливань у січні. Про це свідчать дані оперативної статистики Національного банку станом на 1 березня.
правда, саму оперативну статистику за лютий на сайті НБУ ще не оприлюднили
є якась, вища за нульову, об'єктивна ймовірність, що він підтвердив би таку ситуацію перебуваючи на подібній посаді?
Пишний спростував фейк, що громадяни України начебто знімають кошти з банків рекордними темпами через закон про мобілізацію.
Обсяг гривневих коштів фізичних осіб на рахунках у банках упродовж лютого практично відновився після сезонних коливань у січні. Про це свідчать дані оперативної статистики Національного банку станом на 1 березня.
правда, саму оперативну статистику за лютий на сайті НБУ ще не оприлюднили
є якась, вища за нульову, об'єктивна ймовірність, що він підтвердив би таку ситуацію перебуваючи на подібній посаді?
jump написав:Базову ставку за кредитами залишили на рівні 4,5%, ставку за депозитами - на рівні 4%, ставку за маржинальними кредитами - 4,75%.
"Хоча більшість показників базової інфляції продовжили знижуватися, ціновий тиск на внутрішніх ринках залишається високим, що, зокрема, пов'язано з високим зростанням зарплат", - ідеться в повідомленні.
У регуляторі зазначають. що обмежувальні фінансові умови та минулі підвищення ставок продовжують стримувати попит, що сприяє послабленню темпів зростання споживчих цін, зазначають у ЄЦБ.
"Рада керівників ЄЦБ має твердий намір домогтися повернення інфляції до середньострокового цільового рівня у 2%. Виходячи з поточних оцінок, рада вважає, що ключові ставки перебувають на рівні, який, за умови його підтримання протягом досить тривалого періоду, зробить значний внесок у досягнення цієї мети", - ідеться в пресрелізі.
Також керівництво ЄЦБ готове скоригувати всі інструменти для повернення інфляції до цільових 2%.
feecold написав:[quote="5695192:Shaman Саме про цифри і йдеться. Конкретизую питання: Якою є ймовірність події, яка обчислюється за формулою: P(A) = Кількість сприятливих результатів / Кількість можливих результатів?
бла-бла-бла
цифри показують, що рівень грошей, які населення тримає у банках, не зменшується. падіння в січні було компенсовано в лютому.
а ймовірність події у вашому прикладі дорівнює відношенню. визначтесь тільки з кількостями
Доброї ночі. Знову Shaman і стара улюблена українська гра "ой, не чує баба") Що він має на посаді кричати? Шеф всбо пропало? Так зараж же не гласність і не очіщєніє)))
feecold написав:[quote="5695192:Shaman Саме про цифри і йдеться. Конкретизую питання: Якою є ймовірність події, яка обчислюється за формулою: P(A) = Кількість сприятливих результатів / Кількість можливих результатів?
бла-бла-бла
цифри показують, що рівень грошей, які населення тримає у банках, не зменшується. падіння в січні було компенсовано в лютому.
а ймовірність події у вашому прикладі дорівнює відношенню. визначтесь тільки з кількостями
Доброї ночі. Знову Shaman і стара улюблена українська гра "ой, не чує баба") Що він має на посаді кричати? Шеф всбо пропало? Так зараж же не гласність і не очіщєніє)))
ще раз для тих, хто на бронепотязі. є цифри, голова НБУ коментує - коменти співпадають з цифрами. що не подобається? типу все одно не вірю?
ваші натяки були б зрозумілі, якби те, що він каже не можна було б перевірити. чи віра в конспірологію вона така, не потребує доказів?
я відразу в оці зловтішні коменти про винос депо не вірив, але чекав, доки з'являться цифри. цифри з'явилися, коментатори зникли. дуже багато тут вангувателів зі стелі, які зникають при перевірці... засмічують форум