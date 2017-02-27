RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11251112521125311254

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 6.8 5 86
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
17%
15
38,00-38,50
17%
15
38,50-39,00
42%
36
39,00-39,50
5%
4
39,50-40,00
5%
4
40,00-40,50
3%
3
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
5%
4
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 20:25

  Shaman написав:де місцеві панікери, що українці виносять кошти з банків?

Голова НБУ заявив про збільшення обсягу коштів українців на рахунках у банках
Пишний спростував фейк, що громадяни України начебто знімають кошти з банків рекордними темпами через закон про мобілізацію.

Обсяг гривневих коштів фізичних осіб на рахунках у банках упродовж лютого практично відновився після сезонних коливань у січні. Про це свідчать дані оперативної статистики Національного банку станом на 1 березня.

правда, саму оперативну статистику за лютий на сайті НБУ ще не оприлюднили

є якась, вища за нульову, об'єктивна ймовірність, що він підтвердив би таку ситуацію перебуваючи на подібній посаді?
feecold
 
Повідомлень: 100
З нами з: 14.08.19
Подякував: 30 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 20:36

  feecold написав:
  Shaman написав:де місцеві панікери, що українці виносять кошти з банків?

Голова НБУ заявив про збільшення обсягу коштів українців на рахунках у банках
Пишний спростував фейк, що громадяни України начебто знімають кошти з банків рекордними темпами через закон про мобілізацію.

Обсяг гривневих коштів фізичних осіб на рахунках у банках упродовж лютого практично відновився після сезонних коливань у січні. Про це свідчать дані оперативної статистики Національного банку станом на 1 березня.

правда, саму оперативну статистику за лютий на сайті НБУ ще не оприлюднили

є якась, вища за нульову, об'єктивна ймовірність, що він підтвердив би таку ситуацію перебуваючи на подібній посаді?

ми розмовляємо про цифри, а не про слова...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5473
З нами з: 29.09.19
Подякував: 561 раз.
Подякували: 1329 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 20:53

  jump написав:Базову ставку за кредитами залишили на рівні 4,5%, ставку за депозитами - на рівні 4%, ставку за маржинальними кредитами - 4,75%.

"Хоча більшість показників базової інфляції продовжили знижуватися, ціновий тиск на внутрішніх ринках залишається високим, що, зокрема, пов'язано з високим зростанням зарплат", - ідеться в повідомленні.

У регуляторі зазначають. що обмежувальні фінансові умови та минулі підвищення ставок продовжують стримувати попит, що сприяє послабленню темпів зростання споживчих цін, зазначають у ЄЦБ.

"Рада керівників ЄЦБ має твердий намір домогтися повернення інфляції до середньострокового цільового рівня у 2%. Виходячи з поточних оцінок, рада вважає, що ключові ставки перебувають на рівні, який, за умови його підтримання протягом досить тривалого періоду, зробить значний внесок у досягнення цієї мети", - ідеться в пресрелізі.

Також керівництво ЄЦБ готове скоригувати всі інструменти для повернення інфляції до цільових 2%.

Навіть ціною стагнації?
flyman
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 34151
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1576 раз.
Подякували: 2750 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 20:55

  Shaman написав:
  feecold написав:є якась, вища за нульову, об'єктивна ймовірність, що він підтвердив би таку ситуацію перебуваючи на подібній посаді?

ми розмовляємо про цифри, а не про слова...

Саме про цифри і йдеться.
Конкретизую питання:
Якою є ймовірність події, яка обчислюється за формулою: P(A) = Кількість сприятливих результатів / Кількість можливих результатів?
feecold
 
Повідомлень: 100
З нами з: 14.08.19
Подякував: 30 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 21:31

  feecold написав:
  Shaman написав:
  feecold написав:є якась, вища за нульову, об'єктивна ймовірність, що він підтвердив би таку ситуацію перебуваючи на подібній посаді?

ми розмовляємо про цифри, а не про слова...

Саме про цифри і йдеться.
Конкретизую питання:
Якою є ймовірність події, яка обчислюється за формулою: P(A) = Кількість сприятливих результатів / Кількість можливих результатів?

бла-бла-бла

цифри показують, що рівень грошей, які населення тримає у банках, не зменшується. падіння в січні було компенсовано в лютому.

а ймовірність події у вашому прикладі дорівнює відношенню. визначтесь тільки з кількостями :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5473
З нами з: 29.09.19
Подякував: 561 раз.
Подякували: 1329 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 23:20

  Shaman написав:бла-бла-бла

цифри показують, що рівень грошей, які населення тримає у банках, не зменшується.

Гроші люблять тишу.
Решта - бла-бла-бла.
feecold
 
Повідомлень: 100
З нами з: 14.08.19
Подякував: 30 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 00:40

  Shaman написав:
  feecold написав:[quote="5695192:Shaman
Саме про цифри і йдеться.
Конкретизую питання:
Якою є ймовірність події, яка обчислюється за формулою: P(A) = Кількість сприятливих результатів / Кількість можливих результатів?


бла-бла-бла

цифри показують, що рівень грошей, які населення тримає у банках, не зменшується. падіння в січні було компенсовано в лютому.

а ймовірність події у вашому прикладі дорівнює відношенню. визначтесь тільки з кількостями :D

Доброї ночі.
Знову Shaman і стара улюблена українська гра "ой, не чує баба")
Що він має на посаді кричати? Шеф всбо пропало?
Так зараж же не гласність і не очіщєніє)))
Навуходоносор
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2556
З нами з: 21.09.13
Подякував: 820 раз.
Подякували: 988 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 01:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Розуміння, що в іншому випадку замінять як охолону страву для адекватного мислення - must have, ...
feecold
 
Повідомлень: 100
З нами з: 14.08.19
Подякував: 30 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 07:42

  feecold написав:Розуміння, що в іншому випадку замінять як охолону страву для адекватного мислення - must have, ...

багато пафосу, сенсу нуль...
ти тут щоб спамити дурню наче з розумним видом? все одно лише маячня...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5473
З нами з: 29.09.19
Подякував: 561 раз.
Подякували: 1329 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 07:49

  Навуходоносор написав:
  Shaman написав:
  feecold написав:[quote="5695192:Shaman
Саме про цифри і йдеться.
Конкретизую питання:
Якою є ймовірність події, яка обчислюється за формулою: P(A) = Кількість сприятливих результатів / Кількість можливих результатів?


бла-бла-бла

цифри показують, що рівень грошей, які населення тримає у банках, не зменшується. падіння в січні було компенсовано в лютому.

а ймовірність події у вашому прикладі дорівнює відношенню. визначтесь тільки з кількостями :D

Доброї ночі.
Знову Shaman і стара улюблена українська гра "ой, не чує баба")
Що він має на посаді кричати? Шеф всбо пропало?
Так зараж же не гласність і не очіщєніє)))

ще раз для тих, хто на бронепотязі. є цифри, голова НБУ коментує - коменти співпадають з цифрами. що не подобається? :shock: типу все одно не вірю? :D

ваші натяки були б зрозумілі, якби те, що він каже не можна було б перевірити. чи віра в конспірологію вона така, не потребує доказів? :D

я відразу в оці зловтішні коменти про винос депо не вірив, але чекав, доки з'являться цифри. цифри з'явилися, коментатори зникли. дуже багато тут вангувателів зі стелі, які зникають при перевірці... засмічують форум
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5473
З нами з: 29.09.19
Подякував: 561 раз.
Подякували: 1329 раз.
 
Профіль
2
3
  #<1 ... 11251112521125311254
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3378, 3379, 3380
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
33793 36780718
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 бер, 2024 16:39
Игорь
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 190, 191, 192
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1912 13196635
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лют, 2024 10:00
Ірина_
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23158310
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.