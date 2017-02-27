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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 бер, 2024 09:14
Лера 200баксів теж коментувала - прямо перед касою. Всі памятають чим закінчилося?
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 09:20
zxzx777 написав:Лера 200баксів теж коментувала - прямо перед касою. Всі памятають чим закінчилося?
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 10:55
zxzx777 написав:
Лера 200баксів теж коментувала - прямо перед касою. Всі памятають чим закінчилося?
алкоголічку не впізнали навіть з журналістами
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:00
Shaman написав:
цифри показують, що рівень грошей, які населення тримає у банках, не зменшується. падіння в січні було компенсовано в лютому.
И где это можно увидеть?
В прошлом месяце после тех "сезонных" цифр кто-то говорил, что результаты февраля увидим после 10 марта. Лично я очень хочу увидеть эти цифры, хотя верить им я точно не буду.
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:17
striped написав: Shaman написав:
цифри показують, що рівень грошей, які населення тримає у банках, не зменшується. падіння в січні було компенсовано в лютому.
И где это можно увидеть?
В прошлом месяце после тех "сезонных" цифр кто-то говорил, что результаты февраля увидим после 10 марта. Лично я очень хочу увидеть эти цифры, хотя верить им я точно не буду
.
якщо не віриш - навіщо дивитися?
знімай алюмінієву шапочку й отримуй інфо відразу з астралу
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