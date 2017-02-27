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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 6.8 5 86
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
17%
15
38,00-38,50
17%
15
38,50-39,00
42%
36
39,00-39,50
5%
4
39,50-40,00
5%
4
40,00-40,50
3%
3
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
5%
4
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 09:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Лера 200баксів теж коментувала - прямо перед касою. Всі памятають чим закінчилося?
zxzx777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 09:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

zxzx777 написав:Лера 200баксів теж коментувала - прямо перед касою. Всі памятають чим закінчилося?
Лондоном
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 10:55

  zxzx777 написав:Лера 200баксів теж коментувала - прямо перед касою. Всі памятають чим закінчилося?


алкоголічку не впізнали навіть з журналістами :mrgreen:
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:00

  Shaman написав:цифри показують, що рівень грошей, які населення тримає у банках, не зменшується. падіння в січні було компенсовано в лютому.



И где это можно увидеть?
В прошлом месяце после тех "сезонных" цифр кто-то говорил, что результаты февраля увидим после 10 марта. Лично я очень хочу увидеть эти цифры, хотя верить им я точно не буду.
striped
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:17

  striped написав:
  Shaman написав:цифри показують, що рівень грошей, які населення тримає у банках, не зменшується. падіння в січні було компенсовано в лютому.

И где это можно увидеть?
В прошлом месяце после тех "сезонных" цифр кто-то говорил, что результаты февраля увидим после 10 марта. Лично я очень хочу увидеть эти цифры, хотя верить им я точно не буду.

якщо не віриш - навіщо дивитися? :D

знімай алюмінієву шапочку й отримуй інфо відразу з астралу :lol:
Shaman
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