RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11253112541125511256>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 6.8 5 87
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
18%
16
38,00-38,50
17%
15
38,50-39,00
41%
36
39,00-39,50
5%
4
39,50-40,00
5%
4
40,00-40,50
3%
3
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
5%
4
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 09:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Лера 200баксів теж коментувала - прямо перед касою. Всі памятають чим закінчилося?
zxzx777
 
Повідомлень: 111
З нами з: 18.12.08
Подякував: 46 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 09:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

zxzx777 написав:Лера 200баксів теж коментувала - прямо перед касою. Всі памятають чим закінчилося?
Лондоном
Zochan
 
Повідомлень: 1065
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 10:55

  zxzx777 написав:Лера 200баксів теж коментувала - прямо перед касою. Всі памятають чим закінчилося?


алкоголічку не впізнали навіть з журналістами :mrgreen:
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16079
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 877 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:00

  Shaman написав:цифри показують, що рівень грошей, які населення тримає у банках, не зменшується. падіння в січні було компенсовано в лютому.



И где это можно увидеть?
В прошлом месяце после тех "сезонных" цифр кто-то говорил, что результаты февраля увидим после 10 марта. Лично я очень хочу увидеть эти цифры, хотя верить им я точно не буду.
striped
 
Повідомлень: 1726
З нами з: 10.12.08
Подякував: 3531 раз.
Подякували: 710 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:17

  striped написав:
  Shaman написав:цифри показують, що рівень грошей, які населення тримає у банках, не зменшується. падіння в січні було компенсовано в лютому.

И где это можно увидеть?
В прошлом месяце после тех "сезонных" цифр кто-то говорил, что результаты февраля увидим после 10 марта. Лично я очень хочу увидеть эти цифры, хотя верить им я точно не буду.

якщо не віриш - навіщо дивитися? :D

знімай алюмінієву шапочку й отримуй інфо відразу з астралу :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5480
З нами з: 29.09.19
Подякував: 561 раз.
Подякували: 1329 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 12:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

тут на цій гілці зявляються ніки з великою кількістю подяк. Але я їх вперше бачу, наприклад striped

де він встиг стілько подяк отримати?
Yuri_61
 
Повідомлень: 2785
З нами з: 30.09.15
Подякував: 377 раз.
Подякували: 462 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 12:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  zxzx777 написав:Лера 200баксів теж коментувала - прямо перед касою. Всі памятають чим закінчилося?
Чим?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9716
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 893 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 12:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:де він встиг стілько подяк отримати?
Де? Сам собі надрюкав.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9716
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 893 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 12:57

  Shaman написав:якщо не віриш - навіщо дивитися? :D

знімай алюмінієву шапочку й отримуй інфо відразу з астралу :lol:


Уровень дискуссии просто образцовый. Благодарю за совет.
striped
 
Повідомлень: 1726
З нами з: 10.12.08
Подякував: 3531 раз.
Подякували: 710 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 12:59

  Yuri_61 написав:тут на цій гілці зявляються ніки з великою кількістю подяк. Але я їх вперше бачу, наприклад striped

де він встиг стілько подяк отримати?


Зявляються, зявляються. Там еще кроме подяк есть и дата регистрации на форуме. Может потому и встиг?
striped
 
Повідомлень: 1726
З нами з: 10.12.08
Подякував: 3531 раз.
Подякували: 710 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11253112541125511256>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3378, 3379, 3380
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
33793 36780945
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 бер, 2024 16:39
Игорь
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 190, 191, 192
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1912 13196692
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лют, 2024 10:00
Ірина_
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23158343
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (3134)
08.03.2024 13:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.