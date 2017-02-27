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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 бер, 2024 09:14
Лера 200баксів теж коментувала - прямо перед касою. Всі памятають чим закінчилося?
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zxzx777
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 09:20
zxzx777 написав:Лера 200баксів теж коментувала - прямо перед касою. Всі памятають чим закінчилося?
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Zochan
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:00
Shaman написав:
цифри показують, що рівень грошей, які населення тримає у банках, не зменшується. падіння в січні було компенсовано в лютому.
И где это можно увидеть?
В прошлом месяце после тех "сезонных" цифр кто-то говорил, что результаты февраля увидим после 10 марта. Лично я очень хочу увидеть эти цифры, хотя верить им я точно не буду.
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striped
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:17
striped написав: Shaman написав:
цифри показують, що рівень грошей, які населення тримає у банках, не зменшується. падіння в січні було компенсовано в лютому.
И где это можно увидеть?
В прошлом месяце после тех "сезонных" цифр кто-то говорил, что результаты февраля увидим после 10 марта. Лично я очень хочу увидеть эти цифры, хотя верить им я точно не буду
.
якщо не віриш - навіщо дивитися?
знімай алюмінієву шапочку й отримуй інфо відразу з астралу
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Shaman
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 12:57
Shaman написав:
якщо не віриш - навіщо дивитися?
знімай алюмінієву шапочку й отримуй інфо відразу з астралу
Уровень дискуссии просто образцовый. Благодарю за совет.
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striped
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 13:40
striped написав: Shaman написав:
якщо не віриш - навіщо дивитися?
знімай алюмінієву шапочку й отримуй інфо відразу з астралу
Уровень дискуссии просто образцовый. Благодарю за совет.
те, що було написано - така й відповідь. написано - які б цифри не були опубліковані, я їм не повірю. яку дискусію ви очікували?
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Shaman
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 13:53
Zochan написав:
zxzx777 написав:Лера 200баксів теж коментувала - прямо перед касою. Всі памятають чим закінчилося?
Лондоном
High End .
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flysoulfly
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 13:57
Shaman написав: striped написав: Shaman написав:
якщо не віриш - навіщо дивитися?
знімай алюмінієву шапочку й отримуй інфо відразу з астралу
Уровень дискуссии просто образцовый. Благодарю за совет.
те, що було написано - така й відповідь. написано - які б цифри не були опубліковані, я їм не повірю. яку дискусію ви очікували?
Там чуть выше Вас уже спросили - откуда Вы видите что оттока не произошло? Я тоже спросил - на основании КАКИХ ЦИФР Вы это утверждаете?
Да, я согласен с теми, кто говорит, что работа главы НБУ вещать о "все хорошо, прекрасная маркиза..." и именно поэтому я не поверю даже тогда, когда/если выйдут цифры от НБУ (хотя бы потому что в памяти тех, кто не вчера здесь появился, есть и прием "корректировка статистики" от НБУ).
Но вместо того, чтобы ответить на прямой вопрос - Вы решили обсудить мое личное мнение и меня. Ок. Именно потому форум и потерял так много пользователей, которым было что сказать и которых было интересно читать. Именно потому не пишу, а "зявляюсь". Еще раз благодарю за внимание ко мне, но продолжать не стоит.
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striped
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 14:48
🇬🇧 британский фунт сегодня радует.
Интересно, это уже локальный пик (к гривне), или до конца марта-апреля кабель будет еще выше...
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