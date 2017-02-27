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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11252112531125411255

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 6.8 5 88
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
18%
16
38,00-38,50
18%
16
38,50-39,00
41%
36
39,00-39,50
5%
4
39,50-40,00
5%
4
40,00-40,50
3%
3
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
5%
4
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 09:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Лера 200баксів теж коментувала - прямо перед касою. Всі памятають чим закінчилося?
zxzx777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 09:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

zxzx777 написав:Лера 200баксів теж коментувала - прямо перед касою. Всі памятають чим закінчилося?
Лондоном
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:00

  Shaman написав:цифри показують, що рівень грошей, які населення тримає у банках, не зменшується. падіння в січні було компенсовано в лютому.



И где это можно увидеть?
В прошлом месяце после тех "сезонных" цифр кто-то говорил, что результаты февраля увидим после 10 марта. Лично я очень хочу увидеть эти цифры, хотя верить им я точно не буду.
striped
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:17

  striped написав:
  Shaman написав:цифри показують, що рівень грошей, які населення тримає у банках, не зменшується. падіння в січні було компенсовано в лютому.

И где это можно увидеть?
В прошлом месяце после тех "сезонных" цифр кто-то говорил, что результаты февраля увидим после 10 марта. Лично я очень хочу увидеть эти цифры, хотя верить им я точно не буду.

якщо не віриш - навіщо дивитися? :D

знімай алюмінієву шапочку й отримуй інфо відразу з астралу :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 12:57

  Shaman написав:якщо не віриш - навіщо дивитися? :D

знімай алюмінієву шапочку й отримуй інфо відразу з астралу :lol:


Уровень дискуссии просто образцовый. Благодарю за совет.
striped
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 13:40

  striped написав:
  Shaman написав:якщо не віриш - навіщо дивитися? :D

знімай алюмінієву шапочку й отримуй інфо відразу з астралу :lol:

Уровень дискуссии просто образцовый. Благодарю за совет.

те, що було написано - така й відповідь. написано - які б цифри не були опубліковані, я їм не повірю. яку дискусію ви очікували? :D
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 13:53

  Zochan написав:
zxzx777 написав:Лера 200баксів теж коментувала - прямо перед касою. Всі памятають чим закінчилося?
Лондоном
High End .
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 13:57

  Shaman написав:
  striped написав:
  Shaman написав:якщо не віриш - навіщо дивитися? :D

знімай алюмінієву шапочку й отримуй інфо відразу з астралу :lol:

Уровень дискуссии просто образцовый. Благодарю за совет.

те, що було написано - така й відповідь. написано - які б цифри не були опубліковані, я їм не повірю. яку дискусію ви очікували? :D


Там чуть выше Вас уже спросили - откуда Вы видите что оттока не произошло? Я тоже спросил - на основании КАКИХ ЦИФР Вы это утверждаете?
Да, я согласен с теми, кто говорит, что работа главы НБУ вещать о "все хорошо, прекрасная маркиза..." и именно поэтому я не поверю даже тогда, когда/если выйдут цифры от НБУ (хотя бы потому что в памяти тех, кто не вчера здесь появился, есть и прием "корректировка статистики" от НБУ).

Но вместо того, чтобы ответить на прямой вопрос - Вы решили обсудить мое личное мнение и меня. Ок. Именно потому форум и потерял так много пользователей, которым было что сказать и которых было интересно читать. Именно потому не пишу, а "зявляюсь". Еще раз благодарю за внимание ко мне, но продолжать не стоит.
striped
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 14:48

🇬🇧 британский фунт сегодня радует.
Интересно, это уже локальный пик (к гривне), или до конца марта-апреля кабель будет еще выше...
flysoulfly
 
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