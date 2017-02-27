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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 бер, 2024 17:06
Shaman написав:
багато пафосу, сенсу нуль...
ти тут щоб спамити дурню наче з розумним видом? все одно лише маячня...
Форумная дурочка, с 8 марта тебя. Пиши есче.
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 17:09
feecold написав: Shaman написав:
багато пафосу, сенсу нуль...
ти тут щоб спамити дурню наче з розумним видом? все одно лише маячня...
Форумная дурочка, с 8 марта тебя. Пиши есче.
я ж кажу - черговий блазень
але навіть не цікавий. ходять такі інколи по вулицях, нещасні люди...
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Shaman
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 17:13
Shaman
Обычная форумная затычка, в нужное время в нужном месте. Отрабатывай дурочка свой гонорар, поддерживай помоечный уровень дискуса.
Востаннє редагувалось feecold
в П'ят 08 бер, 2024 17:16, всього редагувалось 1 раз.
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feecold
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 17:16
feecold написав:Shaman
Отрабатывай дурочка свой гонорар, поддерживай помоечный уровень дискуса. Тебе уже выше написали.
робиш флуд, але такі наїзди не можна залишати без відповіді. я можу підтримувати рівень обговорення проблеми. а ти можеш лише блазнювати, бо казати щось за цифри - ти банально не петраєш. тому й робиш це, як по фрейду - за гонорар.
мені, на жаль не платять
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 17:19
Shaman
По Станиславскому - даже МИДы опускают свою реакцию на несущественные события.
Ты же как любитель паштетов с НБУ комментируешь даже то, что не нуждается в комментариях.
Такова суть.
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 17:24
feecold написав:Shaman
По Станиславскому - даже МИДы опускают свою реакцию на несущественные события.
Ты же как любитель паштетов с НБУ комментируешь даже то, что не нуждается в комментариях.
Такова суть.
модер потім потре.
в цьому опусі схоже ти розумієш лише слово "опускают" - але воно має зовсім інше значення, ніж ти думаєш
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Shaman
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 17:31
viewtopic.php?p=5695340#p5695340
Shaman написав: feecold написав:Shaman
По Станиславскому - даже МИДы опускают свою реакцию на несущественные события.
Ты же как любитель паштетов с НБУ комментируешь даже то, что не нуждается в комментариях.
Такова суть.
модер потім потре.
в цьому опусі схоже ти розумієш лише слово "опускают" - але воно має зовсім інше значення, ніж ти думаєш
Ты выше по ссылке перешел первый на личности - не я. Никакого повода у тебя для этого не было.
Но другого поведения ты не знаешь, потому что просто форумный удачок с комплексами.
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feecold
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