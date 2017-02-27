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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 6.8 5 88
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
18%
16
38,00-38,50
18%
16
38,50-39,00
41%
36
39,00-39,50
5%
4
39,50-40,00
5%
4
40,00-40,50
3%
3
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
5%
4
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 17:06

  Shaman написав:багато пафосу, сенсу нуль...
ти тут щоб спамити дурню наче з розумним видом? все одно лише маячня...

Форумная дурочка, с 8 марта тебя. Пиши есче.
feecold
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 17:09

  feecold написав:
  Shaman написав:багато пафосу, сенсу нуль...
ти тут щоб спамити дурню наче з розумним видом? все одно лише маячня...

Форумная дурочка, с 8 марта тебя. Пиши есче.

я ж кажу - черговий блазень ;) але навіть не цікавий. ходять такі інколи по вулицях, нещасні люди...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 17:13

Shaman
Обычная форумная затычка, в нужное время в нужном месте. Отрабатывай дурочка свой гонорар, поддерживай помоечный уровень дискуса.
Востаннє редагувалось feecold в П'ят 08 бер, 2024 17:16, всього редагувалось 1 раз.
feecold
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 17:16

  feecold написав:Shaman
Отрабатывай дурочка свой гонорар, поддерживай помоечный уровень дискуса. Тебе уже выше написали.

робиш флуд, але такі наїзди не можна залишати без відповіді. я можу підтримувати рівень обговорення проблеми. а ти можеш лише блазнювати, бо казати щось за цифри - ти банально не петраєш. тому й робиш це, як по фрейду - за гонорар.

мені, на жаль не платять :cry: ... :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 17:19

Shaman
По Станиславскому - даже МИДы опускают свою реакцию на несущественные события.
Ты же как любитель паштетов с НБУ комментируешь даже то, что не нуждается в комментариях.
Такова суть.
feecold
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 17:24

  feecold написав:Shaman
По Станиславскому - даже МИДы опускают свою реакцию на несущественные события.
Ты же как любитель паштетов с НБУ комментируешь даже то, что не нуждается в комментариях.
Такова суть.

модер потім потре. :oops:

в цьому опусі схоже ти розумієш лише слово "опускают" - але воно має зовсім інше значення, ніж ти думаєш :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 17:31

  Shaman написав:
  feecold написав:Shaman
По Станиславскому - даже МИДы опускают свою реакцию на несущественные события.
Ты же как любитель паштетов с НБУ комментируешь даже то, что не нуждается в комментариях.
Такова суть.

модер потім потре. :oops:

в цьому опусі схоже ти розумієш лише слово "опускают" - але воно має зовсім інше значення, ніж ти думаєш :lol:

viewtopic.php?p=5695340#p5695340

Ты выше по ссылке перешел первый на личности - не я. Никакого повода у тебя для этого не было.
Но другого поведения ты не знаешь, потому что просто форумный удачок с комплексами.
feecold
 
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