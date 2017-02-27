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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 бер, 2024 20:17
striped написав: Shaman написав: striped написав:
Уровень дискуссии просто образцовый. Благодарю за совет.
те, що було написано - така й відповідь. написано - які б цифри не були опубліковані, я їм не повірю. яку дискусію ви очікували?
и именно поэтому я не поверю даже тогда, когда/если выйдут цифры от НБУ (хотя бы потому что в памяти тех, кто не вчера здесь появился, есть и прием "корректировка статистики" от НБУ).
Здесь не хватает ещё одной фразы: «Я так думаю!» (С)
Остаётся не закрытым ещё один вопрос: А Вам верить можно?
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reef
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 20:22
reef
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А Вам верить можно?
Леонид Броневой в роли Генриха Мюллера хлопает вас по плечу и злорадно хохочет))
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Hotab
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 20:52
Shaman написав: striped написав: Shaman написав:
те, що було написано - така й відповідь. написано - які б цифри не були опубліковані, я їм не повірю. яку дискусію ви очікували?
Там чуть выше Вас уже спросили - откуда Вы видите что оттока не произошло? Я тоже спросил - на основании КАКИХ ЦИФР Вы это утверждаете?
Да, я согласен с теми, кто говорит, что работа главы НБУ вещать о "все хорошо, прекрасная маркиза..." и именно поэтому я не поверю даже тогда, когда/если выйдут цифры от НБУ (хотя бы потому что в памяти тех, кто не вчера здесь появился, есть и прием "корректировка статистики" от НБУ).
Но вместо того, чтобы ответить на прямой вопрос - Вы решили обсудить мое личное мнение и меня. Ок. Именно потому форум и потерял так много пользователей, которым было что сказать и которых было интересно читать. Именно потому не пишу, а "зявляюсь". Еще раз благодарю за внимание ко мне, но продолжать не стоит
.
стандартний демагогічний підхід, тому можемо закінчити після моєї відповіді
ще цифр немає, але я відштовхуюсь від слів голови НБУ, бо на відміну від вас я знаю, що таке вартість слів, й дуже сумніваюсь, що на біле він буде казати чорне. ви напевне можете, він - ні. дочекаємось звіту, й побачимо. але я знаю, де його дивитись
а ви? чи ви можете лише когось цитувати з інету, а самостійно звіти НБУ вивчати - це нецікаво (а насправді не так легко)
можете навести приклад корегування статистики НБУ? чи чергова змова? в мене теж інколи виникає така думка, але перевіряю - ні - й півроку тому були ті ж самі цифри
форум саме через мене втратив дописувачів?
чи пропали чергові казкарі, коли виявилася їхня маячня? насправді, тут не так багато людей, які добре розбирається в звітності самостійно, а не цитуючи когось. з вами не вийде дискутувати, бо ви не розбираєтесь. казки часто цікаво, але це казки. а реальні цифри - це не дуже цікаво пересічній більшості.
Дуже цікаво буде глянути на статистику чи буде відтік за березень, бо деякі учасники , в тому числі Hotab
, зовсім недавно писали, що виносять із банків. І в мене так складається, що в березні 20-ку винесу ..
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citramon
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 21:00
citramon , я виніс небагато, десь екв. 15 куїв. Але ще 10 до кінця квітня вийде по терміну.
Якщо партнери насиплють трохи грошей , то може в травні занесу назад. На кілька місяців.
Але ще раз наголошую, я не маю інсайдів, нам мене нікому не потрібно орієнтуватись.
Ну і я вже є у всіх «Оберігах», а комусь може треба ще і за це перейматись.
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Hotab
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