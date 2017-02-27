RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11254112551125611257>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 6.8 5 88
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
18%
16
38,00-38,50
18%
16
38,50-39,00
41%
36
39,00-39,50
5%
4
39,50-40,00
5%
4
40,00-40,50
3%
3
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
5%
4
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 20:17

  striped написав:
  Shaman написав:
  striped написав:Уровень дискуссии просто образцовый. Благодарю за совет.

те, що було написано - така й відповідь. написано - які б цифри не були опубліковані, я їм не повірю. яку дискусію ви очікували? :D


и именно поэтому я не поверю даже тогда, когда/если выйдут цифры от НБУ (хотя бы потому что в памяти тех, кто не вчера здесь появился, есть и прием "корректировка статистики" от НБУ).

Здесь не хватает ещё одной фразы: «Я так думаю!» (С)
Остаётся не закрытым ещё один вопрос: А Вам верить можно?
reef
 
Повідомлень: 2834
З нами з: 28.08.07
Подякував: 194 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 20:22

reef ,

А Вам верить можно?



Леонид Броневой в роли Генриха Мюллера хлопает вас по плечу и злорадно хохочет))
Hotab
 
Повідомлень: 11237
З нами з: 15.02.09
Подякував: 620 раз.
Подякували: 2169 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 20:52

  Shaman написав:
  striped написав:
  Shaman написав:те, що було написано - така й відповідь. написано - які б цифри не були опубліковані, я їм не повірю. яку дискусію ви очікували? :D

Там чуть выше Вас уже спросили - откуда Вы видите что оттока не произошло? Я тоже спросил - на основании КАКИХ ЦИФР Вы это утверждаете?
Да, я согласен с теми, кто говорит, что работа главы НБУ вещать о "все хорошо, прекрасная маркиза..." и именно поэтому я не поверю даже тогда, когда/если выйдут цифры от НБУ (хотя бы потому что в памяти тех, кто не вчера здесь появился, есть и прием "корректировка статистики" от НБУ).

Но вместо того, чтобы ответить на прямой вопрос - Вы решили обсудить мое личное мнение и меня. Ок. Именно потому форум и потерял так много пользователей, которым было что сказать и которых было интересно читать. Именно потому не пишу, а "зявляюсь". Еще раз благодарю за внимание ко мне, но продолжать не стоит.

стандартний демагогічний підхід, тому можемо закінчити після моєї відповіді ;)

ще цифр немає, але я відштовхуюсь від слів голови НБУ, бо на відміну від вас я знаю, що таке вартість слів, й дуже сумніваюсь, що на біле він буде казати чорне. ви напевне можете, він - ні. дочекаємось звіту, й побачимо. але я знаю, де його дивитись ;) а ви? чи ви можете лише когось цитувати з інету, а самостійно звіти НБУ вивчати - це нецікаво (а насправді не так легко)

можете навести приклад корегування статистики НБУ? чи чергова змова? в мене теж інколи виникає така думка, але перевіряю - ні - й півроку тому були ті ж самі цифри

форум саме через мене втратив дописувачів? :D
чи пропали чергові казкарі, коли виявилася їхня маячня? насправді, тут не так багато людей, які добре розбирається в звітності самостійно, а не цитуючи когось. з вами не вийде дискутувати, бо ви не розбираєтесь. казки часто цікаво, але це казки. а реальні цифри - це не дуже цікаво пересічній більшості.


Дуже цікаво буде глянути на статистику чи буде відтік за березень, бо деякі учасники , в тому числі Hotab, зовсім недавно писали, що виносять із банків. І в мене так складається, що в березні 20-ку винесу ..
citramon
 
Повідомлень: 709
З нами з: 30.07.13
Подякував: 24 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 21:00

citramon , я виніс небагато, десь екв. 15 куїв. Але ще 10 до кінця квітня вийде по терміну.
Якщо партнери насиплють трохи грошей , то може в травні занесу назад. На кілька місяців.
Але ще раз наголошую, я не маю інсайдів, на мене нікому не потрібно орієнтуватись.
Ну і я вже є у всіх «Оберігах», а комусь може треба ще і за це перейматись.
Hotab
 
Повідомлень: 11237
З нами з: 15.02.09
Подякував: 620 раз.
Подякували: 2169 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 22:03

  citramon написав:
  Shaman написав:стандартний демагогічний підхід, тому можемо закінчити після моєї відповіді ;)

ще цифр немає, але я відштовхуюсь від слів голови НБУ, бо на відміну від вас я знаю, що таке вартість слів, й дуже сумніваюсь, що на біле він буде казати чорне. ви напевне можете, він - ні. дочекаємось звіту, й побачимо. але я знаю, де його дивитись ;) а ви? чи ви можете лише когось цитувати з інету, а самостійно звіти НБУ вивчати - це нецікаво (а насправді не так легко)

можете навести приклад корегування статистики НБУ? чи чергова змова? в мене теж інколи виникає така думка, але перевіряю - ні - й півроку тому були ті ж самі цифри

форум саме через мене втратив дописувачів? :D
чи пропали чергові казкарі, коли виявилася їхня маячня? насправді, тут не так багато людей, які добре розбирається в звітності самостійно, а не цитуючи когось. з вами не вийде дискутувати, бо ви не розбираєтесь. казки часто цікаво, але це казки. а реальні цифри - це не дуже цікаво пересічній більшості.

Дуже цікаво буде глянути на статистику чи буде відтік за березень, бо деякі учасники , в тому числі Hotab, зовсім недавно писали, що виносять із банків. І в мене так складається, що в березні 20-ку винесу ..

нагадаю, звідки взялись великі суми на рахунках. а взялись вони, як не дивно, через великі виплати військовим. вони ж й залишали їх там, як це не дивує місцевих форумчан, ба більше лідер по зростанню здається Приват.

питання - наскільки військових лякає питання мобілізації? :D

це не один фактор, але навіть цей - значний.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5489
З нами з: 29.09.19
Подякував: 562 раз.
Подякували: 1330 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 08:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Признаюся щиро, я перестрахувався. Всі свої виніс з банків... ще років з 10 назад.
zxzx777
 
Повідомлень: 112
З нами з: 18.12.08
Подякував: 46 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 08:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ну не знаю, я напевно ризикую, але вважаю, що до виборів в США все буде +/- стабільно тому планую вигрібати у вересні-жовтні
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2473
З нами з: 29.07.22
Подякував: 453 раз.
Подякували: 342 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 08:51

  zxzx777 написав:Признаюся щиро, я перестрахувався. Всі свої виніс з банків... ще років з 10 назад.

А як же пасивний дохід?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9722
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 893 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 08:58

Investor_K При зарплаті щомісячній від 35 000 грн., я вже забив на пасивний дохід. Вибрав стратегію "все в валютообмін", із зеленими якось спокійніше :mrgreen: :!:
Долар по 4 грн
Аватар користувача
 
Повідомлень: 221
З нами з: 10.01.23
Подякував: 96 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 08:58

Investor_K Де їх зберігати? Це вже справа інша 8)
Востаннє редагувалось Долар по 4 грн в Суб 09 бер, 2024 08:59, всього редагувалось 1 раз.
Долар по 4 грн
Аватар користувача
 
Повідомлень: 221
З нами з: 10.01.23
Подякував: 96 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11254112551125611257>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: brazhny і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3379, 3380, 3381
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
33801 36782252
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 бер, 2024 08:50
Олежан
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 190, 191, 192
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1912 13197264
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лют, 2024 10:00
Ірина_
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23158501
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (778)
09.03.2024 09:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.