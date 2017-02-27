|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 бер, 2024 09:14
для все у валютообмін цієї суми замало. хоча б більше 2 куо, щось можна закидати у валюту
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5489
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 562 раз.
- Подякували: 1330 раз.
-
- Профіль
-
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33801
|36782254
|
|
|1912
|13197264
|
|
|7978
|23158501
|
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
|