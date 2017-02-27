для все у валютообмін цієї суми замало. хоча б більше 2 куо, щось можна закидати у валюту
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 бер, 2024 09:14
Додано: Суб 09 бер, 2024 09:53
Re: Валютний ринок в контексті ДС
З усіх домогосподарських депо 1 187 761 млн у грн + еквів. на січень 2024
748 473 млн на вимогу, 348 704 млн до року, тільки 78 913 від 1 до років, 11 670 млн понад 2 роки.
Відносно відливів-припливів, то станом на січень НБУ дає 766 542 млн грн, а
За 10 років сума би подвоїлась у валюті при більш-менш успішному розміщенні. Хоча можливі і кращі варіанти, особливо якщо оцінити їх заднім числом.
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