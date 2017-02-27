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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11254112551125611257

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 6.8 5 88
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
18%
16
38,00-38,50
18%
16
38,50-39,00
41%
36
39,00-39,50
5%
4
39,50-40,00
5%
4
40,00-40,50
3%
3
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
5%
4
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 09:14

  Долар по 4 грн написав:Investor_K При зарплаті щомісячній від 35 000 грн., я вже забив на пасивний дохід. Вибрав стратегію "все в валютообмін", із зеленими якось спокійніше :mrgreen: :!:

для все у валютообмін цієї суми замало. хоча б більше 2 куо, щось можна закидати у валюту :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 09:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

З усіх домогосподарських депо 1 187 761 млн у грн + еквів. на січень 2024
748 473 млн на вимогу, 348 704 млн до року, тільки 78 913 від 1 до років, 11 670 млн понад 2 роки.
Відносно відливів-припливів, то станом на січень НБУ дає 766 542 млн грн, а
За оцінками НБУ, на початок березня населення зберігає на гривневих рахунках близько 707 млрд грн. https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/vidtok-hros ... -nbu-.html

  zxzx777 написав:Признаюся щиро, я перестрахувався. Всі свої виніс з банків... ще років з 10 назад.

За 10 років сума би подвоїлась у валюті при більш-менш успішному розміщенні. Хоча можливі і кращі варіанти, особливо якщо оцінити їх заднім числом.
Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг і рейтинг емітента в іноземній валюті України до "CC" з "CCC", прогноз - "негативний"
Ми вважаємо практично безсумнівним, що Україна оголосить дефолт за своїми зовнішніми комерційними зобов'язаннями.
Нагадаємо, у квітні 2023 року S&P знизило кредитний рейтинг України в інвалюті з "CCC+" до "CCC" – це відбулося після того, як уряд оприлюднив план реструктуризації зовнішнього боргу до середини 2024 року.
Раніше повідомлялося, що протягом 2023 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу України зріс у гривневому еквіваленті на 1 444 млрд грн та у доларовому еквіваленті на $33,9 млрд, головним чином за рахунок розширення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів.
Додамо, що за даними Міністерства фінансів, на 31 грудня 2023 року державний та гарантований державою борг досяг 5 519,5 млрд. грн. або $145,3 млрд у валютному еквіваленті. https://delo.ua/economy/sp-znizilo-reit ... ii-429933/
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 15:12

  striped написав:
  Shaman написав:якщо не віриш - навіщо дивитися? :D

знімай алюмінієву шапочку й отримуй інфо відразу з астралу :lol:


Уровень дискуссии просто образцовый. Благодарю за совет.

А навіщо ви з ним взагалі дискутуєте?) Нема чим більше зайнятися?)
Никнейм не цікавить істина, його цікавить балаканина.
Власне по культурі ведення спору і варто визначати людей, які варті вашого часу і які - не варті.
Навуходоносор
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