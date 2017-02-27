З усіх домогосподарських депо 1 187 761 млн у грн + еквів. на січень 2024 748 473 млн на вимогу, 348 704 млн до року, тільки 78 913 від 1 до років, 11 670 млн понад 2 роки. Відносно відливів-припливів, то станом на січень НБУ дає 766 542 млн грн, а
zxzx777 написав:Признаюся щиро, я перестрахувався. Всі свої виніс з банків... ще років з 10 назад.
За 10 років сума би подвоїлась у валюті при більш-менш успішному розміщенні. Хоча можливі і кращі варіанти, особливо якщо оцінити їх заднім числом.
Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг і рейтинг емітента в іноземній валюті України до "CC" з "CCC", прогноз - "негативний" Ми вважаємо практично безсумнівним, що Україна оголосить дефолт за своїми зовнішніми комерційними зобов'язаннями. Нагадаємо, у квітні 2023 року S&P знизило кредитний рейтинг України в інвалюті з "CCC+" до "CCC" – це відбулося після того, як уряд оприлюднив план реструктуризації зовнішнього боргу до середини 2024 року. Раніше повідомлялося, що протягом 2023 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу України зріс у гривневому еквіваленті на 1 444 млрд грн та у доларовому еквіваленті на $33,9 млрд, головним чином за рахунок розширення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів. Додамо, що за даними Міністерства фінансів, на 31 грудня 2023 року державний та гарантований державою борг досяг 5 519,5 млрд. грн. або $145,3 млрд у валютному еквіваленті. https://delo.ua/economy/sp-znizilo-reit ... ii-429933/
знімай алюмінієву шапочку й отримуй інфо відразу з астралу
Уровень дискуссии просто образцовый. Благодарю за совет.
А навіщо ви з ним взагалі дискутуєте?) Нема чим більше зайнятися?) Никнейм не цікавить істина, його цікавить балаканина. Власне по культурі ведення спору і варто визначати людей, які варті вашого часу і які - не варті.
знімай алюмінієву шапочку й отримуй інфо відразу з астралу
Уровень дискуссии просто образцовый. Благодарю за совет.
А навіщо ви з ним взагалі дискутуєте?) Нема чим більше зайнятися?) Никнейм не цікавить істина, його цікавить балаканина. Власне по культурі ведення спору і варто визначати людей, які варті вашого часу і які - не варті.
брехня. я би пообговорював би деякі питання - але ти ж в цьому не розбираєшся, тому тільки й балакаєш
доки не маємо оперативних даних за лютий, подивимось на зменшення залишків на рахунках у фізосіб з іншого боку.
а саме - по-перше зменшення вкладів пройшло у яких банках? з 21 ярди грн зменшення залишків - 15 у держбанках, в т.ч. 11 у Приваті. це по-перше. не надто цікаві банки для депо, чи не так.
й головне. якщо подивитись по виплатах бюджету - то в січні виплати по статті зп склали 94 ярди грн при середньому за 11 міс 2023 - 120 ярдів й виплат у грудні - 170 ярдів грн (військові, що було з виплатами?). тобто ніякого зменшення не було, просто у грудні схоже щось сплатили раніше, що призвело до різкого зростання залишків на рахунку, а за січень це вирівнялось. до речі якщо порівняти 01 грудня - 01 лютого все одно бачимо збільшення залишків у гривні - з 681 до 691 ярди грн.
схоже ось й все пояснення. зрада про виніс депозитів відкладається - цього просто не було, зовсім інші причини. далі спостерігаємо.
чекаю коментарів від всіх, хто пафосно казав що треба розмовляти предметно (гадаю не дочекаюсь)
citramon написав:Дуже цікаво буде глянути на статистику чи буде відтік за березень, бо деякі учасники , в тому числі Hotab, зовсім недавно писали, що виносять із банків. І в мене так складається, що в березні 20-ку винесу ..
Це жах. І я вивів на початку березня кругленьку суму з депозитів. Але витратив на купівлю держоблігацій))).
citramon написав:Дуже цікаво буде глянути на статистику чи буде відтік за березень, бо деякі учасники , в тому числі Hotab, зовсім недавно писали, що виносять із банків. І в мене так складається, що в березні 20-ку винесу ..
Це жах. І я вивів на початку березня кругленьку суму з депозитів. Але витратив на купівлю держоблігацій))).