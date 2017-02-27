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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 бер, 2024 09:12
sens написав:
виплата на картку є-підтримка ? Майже 0/0.
Просто все зробив через Приват 24, з картки для виплат і з виплатою на неї ж. Із зони бойових дій головне - без зайвих рухів.
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Denik
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Додано: Нед 10 бер, 2024 09:32
Denik написав: sens написав:
виплата на картку є-підтримка ? Майже 0/0.
Просто все зробив через Приват 24, з картки для виплат і з виплатою на неї ж. Із зони бойових дій головне - без зайвих рухів.
Купляли де? Дія наприклад, показує є-підтримка в усіх банках де відкрито продукт
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sens
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