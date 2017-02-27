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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

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Валютний ринок в контексті ДС 6.8 5 88
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
18%
16
38,00-38,50
18%
16
38,50-39,00
41%
36
39,00-39,50
5%
4
39,50-40,00
5%
4
40,00-40,50
3%
3
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
5%
4
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 09:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sens написав:виплата на картку є-підтримка ? Майже 0/0.

Просто все зробив через Приват 24, з картки для виплат і з виплатою на неї ж. Із зони бойових дій головне - без зайвих рухів.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 09:32

  Denik написав:
  sens написав:виплата на картку є-підтримка ? Майже 0/0.

Просто все зробив через Приват 24, з картки для виплат і з виплатою на неї ж. Із зони бойових дій головне - без зайвих рухів.

Купляли де? Дія наприклад, показує є-підтримка в усіх банках де відкрито продукт
sens
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