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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 бер, 2024 15:12
Denik написав:
І я вивів на початку березня кругленьку суму з депозитів.
Але витратив на купівлю держоблігацій))).
ОВДП?...
днями десь читав переказ роздумів когось з західних фінансових світил, що без якоїсь дискримінаційної для інвесторів "реструктуризації"запозичень Україна не обійдеться чи то вже у 2024, чи у 2025.
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