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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11255112561125711258

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 6.8 5 89
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
18%
16
38,00-38,50
19%
17
38,50-39,00
40%
36
39,00-39,50
4%
4
39,50-40,00
4%
4
40,00-40,50
3%
3
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
4%
4
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 15:12

  Denik написав:І я вивів на початку березня кругленьку суму з депозитів.
Але витратив на купівлю держоблігацій))).
ОВДП?...
днями десь читав переказ роздумів когось з західних фінансових світил, що без якоїсь дискримінаційної для інвесторів "реструктуризації"запозичень Україна не обійдеться чи то вже у 2024, чи у 2025.
flysoulfly
 
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