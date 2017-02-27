Denik написав:І я вивів на початку березня кругленьку суму з депозитів. Але витратив на купівлю держоблігацій))).
ОВДП?... днями десь читав переказ роздумів когось з західних фінансових світил, що без якоїсь дискримінаційної для інвесторів "реструктуризації"запозичень Україна не обійдеться чи то вже у 2024, чи у 2025.
Shaman написав:цифри показують, що рівень грошей, які населення тримає у банках, не зменшується. падіння в січні було компенсовано в лютому.
И где это можно увидеть? В прошлом месяце после тех "сезонных" цифр кто-то говорил, что результаты февраля увидим после 10 марта. Лично я очень хочу увидеть эти цифры, хотя верить им я точно не буду.
Поки НБУ підраховує, появляються різні коментарі:
Проте і в лютому скорочення депозитів тривало. За підрахунками колишнього міністра економіки Богдана Данилишина, враховуючи, що лише за перший тиждень лютого депозити скоротилися ще на 10 млрд грн, загальне скорочення гривневих вкладів за підсумками двох перших місяців року може становити близько 100 млрд грн. https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cgx5qdk148lo
citramon написав:Дуже цікаво буде глянути на статистику чи буде відтік за березень, бо деякі учасники , в тому числі Hotab, зовсім недавно писали, що виносять із банків. І в мене так складається, що в березні 20-ку винесу ..
Це жах. І я вивів на початку березня кругленьку суму з депозитів. Але витратив на купівлю держоблігацій))).
Правильный вибір, хоч і трохи з запізненням Також маю овдп на ще більш кругленьку суму. Ще приймаю участь у програмі від державного пенсійного фонду по додатковій сплаті ЄСВ, щоб мати більш високу пенсію в майбутньому. Приєднуйтесь
Denik написав:І я вивів на початку березня кругленьку суму з депозитів. Але витратив на купівлю держоблігацій))).
ОВДП?... днями десь читав переказ роздумів когось з західних фінансових світил, що без якоїсь дискримінаційної для інвесторів "реструктуризації"запозичень Україна не обійдеться чи то вже у 2024, чи у 2025.
Дискримінаційні заходи вже півтора роки відпрацьовують на клієнтах фрідом фінанс Україна, в тому числі тих, хто вклався в овдп.