RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11255112561125711258

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 6.8 5 90
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
18%
16
38,00-38,50
19%
17
38,50-39,00
41%
37
39,00-39,50
4%
4
39,50-40,00
4%
4
40,00-40,50
3%
3
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
4%
4
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 15:12

  Denik написав:І я вивів на початку березня кругленьку суму з депозитів.
Але витратив на купівлю держоблігацій))).
ОВДП?...
днями десь читав переказ роздумів когось з західних фінансових світил, що без якоїсь дискримінаційної для інвесторів "реструктуризації"запозичень Україна не обійдеться чи то вже у 2024, чи у 2025.
flysoulfly
 
Повідомлень: 4546
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1554 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 15:44

  striped написав:
  Shaman написав:цифри показують, що рівень грошей, які населення тримає у банках, не зменшується. падіння в січні було компенсовано в лютому.

И где это можно увидеть?
В прошлом месяце после тех "сезонных" цифр кто-то говорил, что результаты февраля увидим после 10 марта. Лично я очень хочу увидеть эти цифры, хотя верить им я точно не буду.

Поки НБУ підраховує, появляються різні коментарі:
Проте і в лютому скорочення депозитів тривало. За підрахунками колишнього міністра економіки Богдана Данилишина, враховуючи, що лише за перший тиждень лютого депозити скоротилися ще на 10 млрд грн, загальне скорочення гривневих вкладів за підсумками двох перших місяців року може становити близько 100 млрд грн. https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cgx5qdk148lo

Різні ЗМІ приписують ці слова Гетманцеву.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6536
З нами з: 19.04.12
Подякував: 100 раз.
Подякували: 1012 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 17:09

  Denik написав:
  citramon написав:Дуже цікаво буде глянути на статистику чи буде відтік за березень, бо деякі учасники , в тому числі Hotab, зовсім недавно писали, що виносять із банків. І в мене так складається, що в березні 20-ку винесу ..

Це жах. І я вивів на початку березня кругленьку суму з депозитів.
Але витратив на купівлю держоблігацій))).

Правильный вибір, хоч і трохи з запізненням
Також маю овдп на ще більш кругленьку суму.
Ще приймаю участь у програмі від державного пенсійного фонду по додатковій сплаті ЄСВ, щоб мати більш високу пенсію в майбутньому. Приєднуйтесь
citramon
 
Повідомлень: 711
З нами з: 30.07.13
Подякував: 24 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 17:18

  flysoulfly написав:
  Denik написав:І я вивів на початку березня кругленьку суму з депозитів.
Але витратив на купівлю держоблігацій))).
ОВДП?...
днями десь читав переказ роздумів когось з західних фінансових світил, що без якоїсь дискримінаційної для інвесторів "реструктуризації"запозичень Україна не обійдеться чи то вже у 2024, чи у 2025.

Дискримінаційні заходи вже півтора роки відпрацьовують на клієнтах фрідом фінанс Україна, в тому числі тих, хто вклався в овдп.
citramon
 
Повідомлень: 711
З нами з: 30.07.13
Подякував: 24 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11255112561125711258
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3379, 3380, 3381
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
33807 36784581
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 бер, 2024 15:02
Amethyst
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 190, 191, 192
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1912 13197797
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лют, 2024 10:00
Ірина_
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23158690
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (1162)
10.03.2024 17:36
Ринок ОВДП (5836)
10.03.2024 17:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.