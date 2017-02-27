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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11255112561125711258

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 6.8 5 90
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
18%
16
38,00-38,50
19%
17
38,50-39,00
41%
37
39,00-39,50
4%
4
39,50-40,00
4%
4
40,00-40,50
3%
3
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
4%
4
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 15:12

  Denik написав:І я вивів на початку березня кругленьку суму з депозитів.
Але витратив на купівлю держоблігацій))).
ОВДП?...
днями десь читав переказ роздумів когось з західних фінансових світил, що без якоїсь дискримінаційної для інвесторів "реструктуризації"запозичень Україна не обійдеться чи то вже у 2024, чи у 2025.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 15:44

  striped написав:
  Shaman написав:цифри показують, що рівень грошей, які населення тримає у банках, не зменшується. падіння в січні було компенсовано в лютому.

И где это можно увидеть?
В прошлом месяце после тех "сезонных" цифр кто-то говорил, что результаты февраля увидим после 10 марта. Лично я очень хочу увидеть эти цифры, хотя верить им я точно не буду.

Поки НБУ підраховує, появляються різні коментарі:
Проте і в лютому скорочення депозитів тривало. За підрахунками колишнього міністра економіки Богдана Данилишина, враховуючи, що лише за перший тиждень лютого депозити скоротилися ще на 10 млрд грн, загальне скорочення гривневих вкладів за підсумками двох перших місяців року може становити близько 100 млрд грн. https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cgx5qdk148lo

Різні ЗМІ приписують ці слова Гетманцеву.
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 17:09

  Denik написав:
  citramon написав:Дуже цікаво буде глянути на статистику чи буде відтік за березень, бо деякі учасники , в тому числі Hotab, зовсім недавно писали, що виносять із банків. І в мене так складається, що в березні 20-ку винесу ..

Це жах. І я вивів на початку березня кругленьку суму з депозитів.
Але витратив на купівлю держоблігацій))).

Правильный вибір, хоч і трохи з запізненням
Також маю овдп на ще більш кругленьку суму.
Ще приймаю участь у програмі від державного пенсійного фонду по додатковій сплаті ЄСВ, щоб мати більш високу пенсію в майбутньому. Приєднуйтесь
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 17:18

  flysoulfly написав:
  Denik написав:І я вивів на початку березня кругленьку суму з депозитів.
Але витратив на купівлю держоблігацій))).
ОВДП?...
днями десь читав переказ роздумів когось з західних фінансових світил, що без якоїсь дискримінаційної для інвесторів "реструктуризації"запозичень Україна не обійдеться чи то вже у 2024, чи у 2025.

Дискримінаційні заходи вже півтора роки відпрацьовують на клієнтах фрідом фінанс Україна, в тому числі тих, хто вклався в овдп.
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 18:59

  Ой+ написав:
  striped написав:
  Shaman написав:цифри показують, що рівень грошей, які населення тримає у банках, не зменшується. падіння в січні було компенсовано в лютому.

И где это можно увидеть?
В прошлом месяце после тех "сезонных" цифр кто-то говорил, что результаты февраля увидим после 10 марта. Лично я очень хочу увидеть эти цифры, хотя верить им я точно не буду.

Поки НБУ підраховує, появляються різні коментарі:
Проте і в лютому скорочення депозитів тривало. За підрахунками колишнього міністра економіки Богдана Данилишина, враховуючи, що лише за перший тиждень лютого депозити скоротилися ще на 10 млрд грн, загальне скорочення гривневих вкладів за підсумками двох перших місяців року може становити близько 100 млрд грн. https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cgx5qdk148lo

Різні ЗМІ приписують ці слова Гетманцеву.

вже фамілія авторки наводить на роздуми... хоча мало б бути інше слово...

давайте я вам цю маніпуляцію й дуже грубе припущення покажу на пальцях... слідкуємо за руками. найцікавіше, що вони навіть ніде не збрехали, трохи змістили акценти
Але у січні 2024 року, за оперативними даними НБУ, обсяги депозитів скоротилися. При цьому гривневі вклади - як населення, так і бізнесу - скоротилися на близько 50 млрд грн (або на понад 3%). А в населення зменшилися ще й валютні вклади, хоча й меншими темпами.

Проте і в лютому скорочення депозитів тривало. За підрахунками колишнього міністра економіки Богдана Данилишина, враховуючи, що лише за перший тиждень лютого депозити скоротилися ще на 10 млрд грн, загальне скорочення гривневих вкладів за підсумками двох перших місяців року може становити близько 100 млрд грн.

перше, 50 ярдів грн скорочення в січні - з них населення лише 18 ярдів, а 32 ярди - юридичні особи. вже зовсім інша картина в контексті "населення виносить депозити".

по-друге, сам термін депозити. НБУ їх так називає, хоча це лише залишки на рахунках. реальних депозитів там десь 35-40%.

а другий абзац бомба. виходячи, що за тиждень залишки коштів скоротились на 10 ярдів грн (хоче незрозуміло, як можна перевірити цю цифру), робиться висновок що за місяць вони скоротяться майже на 50 ярдів грн. звісно, можна й так прогнозувати, але гадаю більшість погодиться, що це дуже недолуго.

а потім хтось прочитає, й починає розносити зраду - так написали в Інеті. тому те, що каже голова НБУ - ми не віримо. хоча загальна кількість безготівки за лютий зменшилася лише на 4 ярди грн, тому ніяких значних рухів в звітності ми не побачимо.

будемо підвищувати рівень фінансової грамотності журналістів та пересічних 8)
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 10 бер, 2024 19:01, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 19:00

  flysoulfly написав:
  Denik написав:І я вивів на початку березня кругленьку суму з депозитів.
Але витратив на купівлю держоблігацій))).
ОВДП?...
днями десь читав переказ роздумів когось з західних фінансових світил, що без якоїсь дискримінаційної для інвесторів "реструктуризації"запозичень Україна не обійдеться чи то вже у 2024, чи у 2025.

Ви не відрізняєте відносно маленьке внутрішнє болотце фактично самим собі і наші зовнішні борги?
Подивіться на структуру ОВДП, відніміть з загальної суми ОВДП папери якими володіють НБУ і держбанки, що там залишиться?
Відверті сльози, декілька ярдів в доларовому еквіваленті.
Так, якщо західна допомога не буде поступати або поступати дуже в обмеженому вигляді, то можливі варіанти заморозки ОВДП, але треба врахувати, що Денік справжній патріот, воює, вірить в нашу перемогу і відповідно підкріпив свої думки гривнею, це заслуговує поваги, а цинічно казати вигідно не вигідно і с посмішкою вболювати за обвал, не тільки в сферах фінансів, то це дуже сумнівна позиція, за копійку і в церкві потанцюєте? Карма цього не забуде, відповість вам адекватною монетою.


Чому ніхто не вказав на той факт, що всього навсього НБУ продав за минулий тиждень на 134 лями доларів валюти?
З такими темпами нам валюти в резервах на декілька років вистачить...
Весна посівна, гривня відчуває себе чудово.

Готівка теж дуже рівно дихає, все крутиться біля 38.50, без зайвих рухів в будь який бік...
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 20:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

ок.
ну допустим вынесли из банков бабки.
возникает вопрос куда безопасно занести ?

овгз? - ну может быть, для тех кто в это играется.
бетон? - ну промолчу здесь. при ежедневных атаках. и это если есть достаточно для этого бетона денег.
биток и альто-крипта ? - ну ок, допустим, но не всем и не на всё.
просто usdt на бирже или кошельке? - фонда гарантування никакого нет. совсем.
положить на какой-нибудь револют, чтоб лежали там ? - тоже гемора куча.
"под грушу"? - вопрос обычной физической сохранности актуален как никогда.
бизнес? - ну если есть толковые идеи, то может быть, а если нет идей или что-то типа открыть 1589 кофейню на районе - такое себе занятие .

вот и остаётся открытым вопрос зачем выносить кэш (в том числе и потенциальными уклонистами, тогда как вроде хотят отменить норму о блоке их счетов) и куда его заносить... :roll:
a77
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 20:49

  a77 написав:ок.
ну допустим вынесли из банков бабки.
возникает вопрос куда безопасно занести ?

овгз? - ну может быть, для тех кто в это играется.
бетон? - ну промолчу здесь. при ежедневных атаках. и это если есть достаточно для этого бетона денег.
биток и альто-крипта ? - ну ок, допустим, но не всем и не на всё.
просто usdt на бирже или кошельке? - фонда гарантування никакого нет. совсем.
положить на какой-нибудь револют, чтоб лежали там ? - тоже гемора куча.
"под грушу"? - вопрос обычной физической сохранности актуален как никогда.
бизнес? - ну если есть толковые идеи, то может быть, а если нет идей или что-то типа открыть 1589 кофейню на районе - такое себе занятие .

вот и остаётся открытым вопрос зачем выносить кэш (в том числе и потенциальными уклонистами, тогда как вроде хотят отменить норму о блоке их счетов) и куда его заносить... :roll:

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Investor_K
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