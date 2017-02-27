Додано: Нед 10 бер, 2024 18:59

Ой+ написав: striped написав: Shaman написав: цифри показують, що рівень грошей, які населення тримає у банках, не зменшується. падіння в січні було компенсовано в лютому.

цифри показують, що рівень грошей, які населення тримає у банках, не зменшується. падіння в січні було компенсовано в лютому.

И где это можно увидеть?

В прошлом месяце после тех "сезонных" цифр кто-то говорил, что результаты февраля увидим после 10 марта. Лично я очень хочу увидеть эти цифры, хотя верить им я точно не буду. И где это можно увидеть?В прошлом месяце после тех "сезонных" цифр кто-то говорил, что результаты февраля увидим после 10 марта. Лично я очень хочу увидеть эти цифры, хотя верить им я точно не буду.

Поки НБУ підраховує, появляються різні коментарі:

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cgx5qdk148lo Проте і в лютому скорочення депозитів тривало. За підрахунками колишнього міністра економіки Богдана Данилишина, враховуючи, що лише за перший тиждень лютого депозити скоротилися ще на 10 млрд грн, загальне скорочення гривневих вкладів за підсумками двох перших місяців року може становити близько 100 млрд грн.

Різні ЗМІ приписують ці слова Гетманцеву. Поки НБУ підраховує, появляються різні коментарі:Різні ЗМІ приписують ці слова Гетманцеву.

Але у січні 2024 року, за оперативними даними НБУ, обсяги депозитів скоротилися. При цьому гривневі вклади - як населення, так і бізнесу - скоротилися на близько 50 млрд грн (або на понад 3%). А в населення зменшилися ще й валютні вклади, хоча й меншими темпами.

Проте і в лютому скорочення депозитів тривало. За підрахунками колишнього міністра економіки Богдана Данилишина, враховуючи, що лише за перший тиждень лютого депозити скоротилися ще на 10 млрд грн, загальне скорочення гривневих вкладів за підсумками двох перших місяців року може становити близько 100 млрд грн.

вже фамілія авторки наводить на роздуми... хоча мало б бути інше слово...давайте я вам цю маніпуляцію й дуже грубе припущення покажу на пальцях... слідкуємо за руками. найцікавіше, що вони навіть ніде не збрехали, трохи змістили акцентиперше,грн скорочення в січні - з них населення лишеярдів, аярди - юридичні особи. вже зовсім інша картина в контексті "населення виносить депозити".по-друге, сам термін депозити. НБУ їх так називає, хоча це лише залишки на рахунках. реальних депозитів там десь 35-40%.а другий абзац бомба. виходячи, що за тиждень залишки коштів скоротились наярдів грн (хоче незрозуміло, як можна перевірити цю цифру), робиться висновок що за місяць вони скоротяться майже наярдів грн. звісно, можна й так прогнозувати, але гадаю більшість погодиться, що це дуже недолуго.а потім хтось прочитає, й починає розносити зраду - так написали в Інеті. тому те, що каже голова НБУ - ми не віримо. хоча загальна кількість безготівки за лютий зменшилася лише нагрн, тому ніяких значних рухів в звітності ми не побачимо.будемо підвищувати рівень фінансової грамотності журналістів та пересічних