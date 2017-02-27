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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 бер, 2024 18:45
prodigy написав: Proofy написав: somilitark написав:
вочевидь тому, що немає кому продавати, і на міняйлі більше охочих продати не зважаючи на рокету на МБ
предположу, что достигли критической точки, но если нбу поощрит рост, то побегут и ждуны, и пенсионеры и т.д.
не набридло маячню генерувати? звідки у пенсіонерів гроші на валюту?
Ви ніколи не звертали увагу на зведення поліції про пограбування квартир будинків і тд, дуже часто там фігурує що 'зловмисники вдерлися до квартири/будинку самотньої пенсіонерки і заволоділи грошовими коштами у сумі 7/10/25 тис доларів та 60/100/350 тис гривень і зникли у невідомому напрямку' Тому гроші у пенсіонерів це не маячня//))
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Додано: Сер 13 бер, 2024 18:46
prodigy написав: Proofy написав: somilitark написав:
вочевидь тому, що немає кому продавати, і на міняйлі більше охочих продати не зважаючи на рокету на МБ
предположу, что достигли критической точки, но если нбу поощрит рост, то побегут и ждуны, и пенсионеры и т.д.
не набридло маячню генерувати? звідки у пенсіонерів гроші на валюту?
валютний форум (ідіотів)
я вспоминаю лихие года, когда ДС давал еще сигналы, так вот был сигнал на слив, я пришел в банк и пенсионер какой то хотел купить, я продал ему.
Пенсионеры тоже разные бывают, не считайте их беднее и глупее себя.
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Додано: Сер 13 бер, 2024 18:51
Proofy написав:
Пенсионеры тоже разные бывают, не считайте их беднее и глупее себя.
тот пенс что купил у вас не глупее вас? same level)))
повторюю, для тих хто у танку
пенсіонери не створюють ажіотажний попит на валюту, то їх вплив не курс гривни нуловий
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Додано: Сер 13 бер, 2024 18:52
asti написав: prodigy написав: Proofy написав:
предположу, что достигли критической точки, но если нбу поощрит рост, то побегут и ждуны, и пенсионеры и т.д.
не набридло маячню генерувати? звідки у пенсіонерів гроші на валюту?
Ви ніколи не звертали увагу на зведення поліції про пограбування квартир будинків і тд, дуже часто там фігурує що 'зловмисники вдерлися до квартири/будинку самотньої пенсіонерки і заволоділи грошовими коштами у сумі 7/10/25 тис доларів та 60/100/350 тис гривень і зникли у невідомому напрямку' Тому гроші у пенсіонерів це не маячня//))
Товарищ мыслит категориями белое и черное.
Так принято, что пенсионеры откладывают гробовые.
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Додано: Сер 13 бер, 2024 18:53
prodigy написав: Proofy написав:
Пенсионеры тоже разные бывают, не считайте их беднее и глупее себя.
пенсіонери не створюють ажіотажний попит на валюту, то їх вплив не курс гривни нуловий
не собирался сказать, что они создадут влияние, всего лишь, что побегут все кому не лень.
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Додано: Сер 13 бер, 2024 18:56
Proofy написав:
я вспоминаю лихие года, когда ДС давал еще сигналы,
якщо порівняти ті роки і сьогодні, то це дітсадочок
стосовно сигналів , після стабілізації курсу в 2010 і до 2013 - гривна коливалась
в межах 5коп на тиждень, тому ДС і припинив сигнали (бо не було сенсу),
а після 2014 сигналів не було взагалі
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Додано: Сер 13 бер, 2024 19:27
asti написав: Proofy написав: somilitark написав:
вочевидь тому, що немає кому продавати, і на міняйлі більше охочих продати не зважаючи на рокету на МБ
предположу, что достигли критической точки, но если нбу поощрит рост, то побегут и ждуны, и пенсионеры и т.д.
Вот именно поэтому выше 39 НБУ не пустит, а может и выше сегодняшних максимумов, а потом снова откат на новости о заходе транша от ЕС до уровня 38,40+- на межбанке - это мой прогноз на ближайшее подкрепленный определенными действиями валютообменного характера. 😎😎😎
По поводу транша. Когда-то читал, что есть условия получения, связанные с какими-то законопроектами. Поскольку не в теме, вопросы:
- мы выполняем эти условия или "забили"?
- какие шансы на получение транша (мнение)?
- когда, теоретически, получим (мнение)?
ПС. Инет на эту тему как-то подозрительно таинственен. Чи не станеться, що "перемога" перетвориться на "зраду"?
Нашел:
"За увесь чотирирічний період Україна повинна буде виконати понад 100 зобов’язань, які будуть розділені за кварталами. Таким чином, кошти за ту чи іншу реформу надходитимуть того ж кварталу, в якому вона буде втілена."
"Це і судова реформа, це і інституційна стабільність, адмінреформа. Тобто це ті всі речі, які у нас сьогодні знаходяться в роботі", – сказав дипломат."
"однією з умов плану є реформа державних органів аудиту - Держаудитслужби та Рахункової палати"
Востаннє редагувалось oleg49
в Сер 13 бер, 2024 20:13, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 13 бер, 2024 19:53
Из того, что мне пишет в приват ИА - скоро вниз.
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Investor_K
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Додано: Сер 13 бер, 2024 20:34
Investor_K написав:
Из того, что мне пишет в приват ИА - скоро вниз.
Какая стоимость подписки на прогнозы от ИА? Он вам своевременно перечисляет, без задержек? (не верю что вы стали бы терпеть бесплатно)
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Hotab
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Додано: Сер 13 бер, 2024 22:05
Hotab написав: Investor_K написав:
Из того, что мне пишет в приват ИА - скоро вниз.
Какая стоимость подписки на прогнозы от ИА? Он вам своевременно перечисляет, без задержек? (не верю что вы стали бы терпеть бесплатно)
Так ведь можно же не читать.
Помните, как там у Саши Черного - "ежемесячно нам надо подписаться на газеты"
Ну и в заключении - "вы их, не читая, бросайте за буфет")
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Навуходоносор
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