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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11268112691127011271>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 6.9 5 107
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
3
37,50-38,00
15%
16
38,00-38,50
21%
22
38,50-39,00
37%
40
39,00-39,50
7%
7
39,50-40,00
6%
6
40,00-40,50
3%
3
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
6
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 13:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  daap написав:все простіше. то один в трьох іпостасях
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otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 13:06



було - 15%

Рішення НБУ - 15% (без змін) :) ?

PS щось НБУ не дає лінку на прес-брифінг... хмхм
Востаннє редагувалось greenozon в Чет 14 бер, 2024 13:52, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 13:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

greenozon написав:було - 15%

Рішення НБУ - 15% (без змін) :) ?


Це за січень.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 13:12

  Zochan написав:
greenozon написав:було - 15%

Рішення НБУ - 15% (без змін) :) ?


Це за січень.


так, помилився, перепрошую
свіжого стріма ще нема
дивно це все
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 13:19

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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 13:44

  reef написав:
  Proofy написав:
  daap написав:
неможна так швидко падать на 38.4 Це може викликать дух Ігора Лєксєіча

При благоприятных обстоятельствах уже можно в начале следующей недели увидеть

Ключевое слово «При благоприятных обстоятельствах» :mrgreen:

Погнали наши городских :)
Благоприятные условия наступают
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 14:01

wow!!!!!

Рішення НБУ по обілковці -

-0.5!

15 ----> 14.5%


(ніхто не очікував)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 14:11

  greenozon написав:wow!!!!!

Рішення НБУ по обілковці -

-0.5!

15 ----> 14.5%


(ніхто не очікував)

А це вже погано для курса гривні до валют.
Чомусь мені здається, що НБУ вже не проти легкої девальвації, напевне візьмемо скоро 39 на МБ, так що кому є потреба, саме час трохи купити валюти.
п.с. у НБУ там же купа ставок, одна для кредитів рефінансування, інша для депосертифікатів, ще й депосертифікати ділить по довжині, хто може надати інфу як він поміняв чи не чіпав ставки?
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 14:33

  oleg49 написав:
  somilitark написав:
  Victor8 написав:По 38,00 USD был никому не нужный. А как только стал 39,00 - все побежали быстро покупать.
Еле успели кеды зашнуровать))

Звідки такі висновки?
Кому потрібна валютна операція той її і проводить, коли потрібно купує, коли хоче продає.
Немає такої великої критичної маси готівки в гривнях на руках яка могла б рухати серйозно курс вгору, ще 1.5 роки тому, при зростаючому міжбанку готівка могла собі торгуватися мінімум 1.5 гривні до безготівки, а іноді і на 4+ гривні вище заскакувала, а зараз міжбанк 38.82 на 38.84, готівка працює приблизно 38.80 на 38.90, старі можна і по 38.85 знайти.
Так хто куди біжить не зрозуміло, наче всі вже зайняли у відповідних потягам свої місця, навіть цінники на готівці не дуже переставляють вочевидь тому, що немає кому продавати, і на міняйлі більше охочих продати не зважаючи на рокету на МБ.
Просто НБУ захотів трохи девальвації, ось і все.
Але я вважаю, що регулятор ще погонить курс на 38.40, він діє по конспектам ДС, два кроки вверх, один назад....

Кроки назад регулятор почав робити перед вихідними. Тобто, ймовірно, завтра буде черговий крок назад.

И таки да.
Схоже регулятор перейшов до тактики "тижневої пили" - початок тижня вгору, кінець тижня - вниз.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 15:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Навуходоносор написав:"вы их, не читая, бросайте за буфет")


мы их и не читали...
но с т/бумагой был дефицит, рота в в/мореходке подписывалась на 100 экземляров, а "почтальон" приносил всегда не больше 15 газет (кто воровал деньги на подписке не ясно -наш командир или в орсо?), но по 4 рубля с нас снимали(в год)

сьогодня на нале відкат 20коп(а по плану мав буту вчора)
prodigy
 
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