А це вже погано для курса гривні до валют. Чомусь мені здається, що НБУ вже не проти легкої девальвації, напевне візьмемо скоро 39 на МБ, так що кому є потреба, саме час трохи купити валюти. п.с. у НБУ там же купа ставок, одна для кредитів рефінансування, інша для депосертифікатів, ще й депосертифікати ділить по довжині, хто може надати інфу як він поміняв чи не чіпав ставки?
Victor8 написав:По 38,00 USD был никому не нужный. А как только стал 39,00 - все побежали быстро покупать. Еле успели кеды зашнуровать))
Звідки такі висновки? Кому потрібна валютна операція той її і проводить, коли потрібно купує, коли хоче продає. Немає такої великої критичної маси готівки в гривнях на руках яка могла б рухати серйозно курс вгору, ще 1.5 роки тому, при зростаючому міжбанку готівка могла собі торгуватися мінімум 1.5 гривні до безготівки, а іноді і на 4+ гривні вище заскакувала, а зараз міжбанк 38.82 на 38.84, готівка працює приблизно 38.80 на 38.90, старі можна і по 38.85 знайти. Так хто куди біжить не зрозуміло, наче всі вже зайняли у відповідних потягам свої місця, навіть цінники на готівці не дуже переставляють вочевидь тому, що немає кому продавати, і на міняйлі більше охочих продати не зважаючи на рокету на МБ. Просто НБУ захотів трохи девальвації, ось і все. Але я вважаю, що регулятор ще погонить курс на 38.40, він діє по конспектам ДС, два кроки вверх, один назад....
Кроки назад регулятор почав робити перед вихідними. Тобто, ймовірно, завтра буде черговий крок назад.
И таки да. Схоже регулятор перейшов до тактики "тижневої пили" - початок тижня вгору, кінець тижня - вниз.
Навуходоносор написав:"вы их, не читая, бросайте за буфет")
мы их и не читали... но с т/бумагой был дефицит, рота в в/мореходке подписывалась на 100 экземляров, а "почтальон" приносил всегда не больше 15 газет (кто воровал деньги на подписке не ясно -наш командир или в орсо?), но по 4 рубля с нас снимали(в год)
сьогодня на нале відкат 20коп(а по плану мав буту вчора)