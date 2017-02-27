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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11268112691127011271

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 6.9 5 107
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
3
37,50-38,00
15%
16
38,00-38,50
21%
22
38,50-39,00
37%
40
39,00-39,50
7%
7
39,50-40,00
6%
6
40,00-40,50
3%
3
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
6
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 15:29

somilitark

Ставку дохідності за тримісячними депозитними сертифікатами НБУ знижено на 1,5% - до 17,5% річних. На 1,5% - до 19,5% річних - знижено і ставку рефінансування.


Ось знайшов, таки капітально сьогодні понизили підвиди ставки....
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 15:39

до речи, на болотах 22 березня буде засідання ЦЕБа по рівню ключової ставки(вангую +1%), хоч треба +3% , грошей дефіцит, але друкувати фубль не поспіщають:
-будуть тиснути фіскально на населення
-також на бізнес (стосовно єкспорту нафті -ввели ліміти на дисконт (на більше 15%),
якщо кліент бажає більше (то сам експортер доплачує з "свого карману")
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 16:07

Шановні форумчани!
Продовжуємо експеримент із сервісом ШІ.

Запрошуємо до обговорення теми:
Яка валюта світу найбільш приваблива для зберігання заощаджень в ній?

Переходіть за посиланням та коментуйте! Поділіться, будь ласка, своїми думками.
Ірина_
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