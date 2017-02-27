Ставку дохідності за тримісячними депозитними сертифікатами НБУ знижено на 1,5% - до 17,5% річних. На 1,5% - до 19,5% річних - знижено і ставку рефінансування.
Ось знайшов, таки капітально сьогодні понизили підвиди ставки....
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 бер, 2024 15:29
somilitark
Ось знайшов, таки капітально сьогодні понизили підвиди ставки....
Додано: Чет 14 бер, 2024 15:39
до речи, на болотах 22 березня буде засідання ЦЕБа по рівню ключової ставки(вангую +1%), хоч треба +3% , грошей дефіцит, але друкувати фубль не поспіщають:
-будуть тиснути фіскально на населення
-також на бізнес (стосовно єкспорту нафті -ввели ліміти на дисконт (на більше 15%),
якщо кліент бажає більше (то сам експортер доплачує з "свого карману")
Додано: Чет 14 бер, 2024 16:07
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