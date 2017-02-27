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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11268112691127011271

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 6.9 5 108
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
3
37,50-38,00
15%
16
38,00-38,50
20%
22
38,50-39,00
37%
40
39,00-39,50
6%
7
39,50-40,00
6%
6
40,00-40,50
4%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
6
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 11:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Нал знову стрибнув до .90 . Кришка склепу з духом ІА знову опустилась..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 11:49

  Realist написав:
  somilitark написав:somilitark

Ставку дохідності за тримісячними депозитними сертифікатами НБУ знижено на 1,5% - до 17,5% річних. На 1,5% - до 19,5% річних - знижено і ставку рефінансування.


Ось знайшов, таки капітально сьогодні понизили підвиди ставки....

Це якраз найважливіше. Ніхто не очікуваа що облікову знизять. ЇЇ можна було залишити незмінною, а змінити лише дохідності по депосертифікатах.
Але вирішили, що 0,5 це ніби і не багато вниз (бо раніше казали що не будуть змінювати) і ніби одночасно реакція на січнево-лютневий розмір інфляції (низький).
У нас зараз інфляція завмерла через відсутність попиту.
В червні швидше за все прийдеться піднімати вартість світла для населення, а відповідно комуналки. Бо населення зараз споживає більше ніж бізнес і платить суттєво дешевше.

Наша пісня дуже нова, починаєм її знову.
Нацбанк затягує гайки, малює стабільний курс, а потім в один момент різьбу зриває невідома сила і курс гривні летить в космос.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 13:14

  oleg49 написав:Схоже регулятор перейшов до тактики "тижневої пили" - початок тижня вгору, кінець тижня - вниз.
тижневий пил
або розпил
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 16:40

  oleg49 написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Ірина_ написав:Як гадаєте, чи вистачить мізків у влади, щоб створити правильний механізм та повернути українських мігрантів?

Питання не в мізках, а в грошах. Дадуть хоча б 5 років по 100 млрд. $ на відбудову - всіх повернемо, дадуть менше - повернемо менше. Дадуть менше 30 млрд. в рік - втратимо ще більше, ніж повернемо.

Ці гроші не плинуть на ситуацію. Все вирішує час. Чим довше війна, тим менше людей повернеться.
І саме гірше, люди виїжджають за кордон, щоб вивезти підлітків подалі від цих жахів.
З знайомих 5 сімей з підлітками 4 вже виїхали, 5-та готується на виїзд.
Це означає, що виникає така демографічна криза, яку навіть важко уявити.
Держава - це люди. Молоді, працюючі люди. А їх стає все менше і менше. Держава зникає.

государство это прежде всего система менеджмента, надстройка над страной. полностью прогнившая, коррумпированная, мародерская, с отсутствием справедливости, клан бесконечно узурпирующий власть и ликвидирующий права населения. выдавливающий и буквально пожирающий человеческий капитал.

ужас в том что страна исчезает, а государству в нынешнем виде - туда и дорога.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 17:03

  Hotab написав:Нал знову стрибнув до .90 .
Кришка склепу з духом ІА знову опустилась..
Відколи це віслюків у склепах почали ховати...?!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 17:14

Негоже про відсутніх так жорстко))

  asti написав:
  Hotab написав:Нал знову стрибнув до .90 .
Кришка склепу з духом ІА знову опустилась..
Відколи це віслюків у склепах почали ховати...?!

Якщо він віслюк, то у вас нещодавно були зоофільні нахили :oops:
Hotab
 
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