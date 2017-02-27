Якщо в чітатєля диклексія, то він пісатєль.
Якщо пісатєль робить помилку в слові «диСлексія», але все одно його пише, то у нього олігофренія.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 бер, 2024 20:23
flyman
Якщо пісатєль робить помилку в слові «диСлексія», але все одно його пише, то у нього олігофренія.
Додано: П'ят 15 бер, 2024 20:35
Валютний ринок в контексті ДС
Один не видел тоже курс 38,5, т.к был в это время с курами в курятнике, др. не может понять, что март сегодня только первая половина месяца. И что с марта курс к лету уйдёт к отметке 37,.... Но, это не обозначает, сто именно в марте 1 числа курс будет 37....
Поэтому идите лучше к юристу, он как раз сейчас сидит в соточке. Он вам точно всё объяснит)) Вы с ним на одной волне))
А если вы следите за моими сообщениями, то я ещё в декабре большую часть перевёл в грн. по курсу 38... и писал, что переложился в грн. дело на 3-6мес. под 18-19% годовых. Пока всё в норме у меня с курсом и грн.
Додано: П'ят 15 бер, 2024 20:51
Игорь Алексеевич ,
Непонятно почему вы выскочили что-то доказывать))
Курс пока никуда к 37 не начал даже двигаться, более того, он выше данных вами максимумов 38.5 (свежие ваши прогнозы гарантировали, что это максимум , далее только вниз), ну так с чем вы пришли сейчас сюда?? Что доказываете? Что надо ждать? Ну давайте ждать, кто ж против)) Но вы ж не против, что пока ждем конца марта, мы вас немного потролим?))
Вы в деньгах ничего не потеряли? Вообще огонь! Я даже не отмечал про себя, в какой вы валюте, мне все равно))
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