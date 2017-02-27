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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11269112701127111272

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 6.9 5 108
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
3
37,50-38,00
15%
16
38,00-38,50
20%
22
38,50-39,00
37%
40
39,00-39,50
6%
7
39,50-40,00
6%
6
40,00-40,50
4%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
6
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 20:23

flyman


Якщо в чітатєля диклексія, то він пісатєль.


Якщо пісатєль робить помилку в слові «диСлексія», але все одно його пише, то у нього олігофренія. :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 20:35

Валютний ринок в контексті ДС
Один не видел тоже курс 38,5, т.к был в это время с курами в курятнике, др. не может понять, что март сегодня только первая половина месяца. И что с марта курс к лету уйдёт к отметке 37,.... Но, это не обозначает, сто именно в марте 1 числа курс будет 37....
Поэтому идите лучше к юристу, он как раз сейчас сидит в соточке. Он вам точно всё объяснит)) Вы с ним на одной волне))
А если вы следите за моими сообщениями, то я ещё в декабре большую часть перевёл в грн. по курсу 38... и писал, что переложился в грн. дело на 3-6мес. под 18-19% годовых. Пока всё в норме у меня с курсом и грн.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 20:51

Игорь Алексеевич ,
Непонятно почему вы выскочили что-то доказывать))
Курс пока никуда к 37 не начал даже двигаться, более того, он выше данных вами максимумов 38.5 (свежие ваши прогнозы гарантировали, что это максимум , далее только вниз), ну так с чем вы пришли сейчас сюда?? Что доказываете? Что надо ждать? Ну давайте ждать, кто ж против)) Но вы ж не против, что пока ждем конца марта, мы вас немного потролим?))

Вы в деньгах ничего не потеряли? Вообще огонь! Я даже не отмечал про себя, в какой вы валюте, мне все равно))
Hotab
 
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