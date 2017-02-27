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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11269112701127111272

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 6.9 5 108
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
3
37,50-38,00
15%
16
38,00-38,50
20%
22
38,50-39,00
37%
40
39,00-39,50
6%
7
39,50-40,00
6%
6
40,00-40,50
4%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
6
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 20:23

flyman


Якщо в чітатєля диклексія, то він пісатєль.


Якщо пісатєль робить помилку в слові «диСлексія», але все одно його пише, то у нього олігофренія. :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 20:35

Валютний ринок в контексті ДС
Один не видел тоже курс 38,5, т.к был в это время с курами в курятнике, др. не может понять, что март сегодня только первая половина месяца. И что с марта курс к лету уйдёт к отметке 37,.... Но, это не обозначает, сто именно в марте 1 числа курс будет 37....
Поэтому идите лучше к юристу, он как раз сейчас сидит в соточке. Он вам точно всё объяснит)) Вы с ним на одной волне))
А если вы следите за моими сообщениями, то я ещё в декабре большую часть перевёл в грн. по курсу 38... и писал, что переложился в грн. дело на 3-6мес. под 18-19% годовых. Пока всё в норме у меня с курсом и грн.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 20:51

Игорь Алексеевич ,
Непонятно почему вы выскочили что-то доказывать))
Курс пока никуда к 37 не начал даже двигаться, более того, он выше данных вами максимумов 38.5 (свежие ваши прогнозы гарантировали, что это максимум , далее только вниз), ну так с чем вы пришли сейчас сюда?? Что доказываете? Что надо ждать? Ну давайте ждать, кто ж против)) Но вы ж не против, что пока ждем конца марта, мы вас немного потролим?))

Вы в деньгах ничего не потеряли? Вообще огонь! Я даже не отмечал про себя, в какой вы валюте, мне все равно))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 23:47

Игорь Алексеевич когда, по вашему мнению стоит паниковать?

Например, по каким маркерам можно будет понять, что ваш прогноз был ошибочный?

Ведь как-то новости про «последний транш США» не очень способствует укреплению гривны 👀
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 00:02

  Andrey2512 написав:Игорь Алексеевич когда, по вашему мнению стоит паниковать?

Например, по каким маркерам можно будет понять, что ваш прогноз был ошибочный?

Ведь как-то новости про «последний транш США» не очень способствует укреплению гривны 👀

Якщо вкластися в ОВДП грн. продані $$ по 38.5 то при 17.2% доходності курс "виходу в ноль" 45.1 (без врахування інфляції USD або доходності бондів).
Якщо зробити поправку на альтернативну доходність Т-бондів, напр. 5%, то курс 43.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 16 бер, 2024 00:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 00:07

  flyman написав:
  Andrey2512 написав:Игорь Алексеевич когда, по вашему мнению стоит паниковать?

Например, по каким маркерам можно будет понять, что ваш прогноз был ошибочный?

Ведь как-то новости про «последний транш США» не очень способствует укреплению гривны 👀

Якщо вкластися в ОВДП грн. продані $$ по 38.5 то при 17.2% доходності курс "виходу в ноль" 45.1 (без врахування інфляції USD)

Ты по гривневым облигациям, купленным при довоенном курсе $ , уже вышел в «0», или еще нет?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 00:10

  Hotab написав:
  flyman написав:
  Andrey2512 написав:Игорь Алексеевич когда, по вашему мнению стоит паниковать?

Например, по каким маркерам можно будет понять, что ваш прогноз был ошибочный?

Ведь как-то новости про «последний транш США» не очень способствует укреплению гривны 👀

Якщо вкластися в ОВДП грн. продані $$ по 38.5 то при 17.2% доходності курс "виходу в ноль" 45.1 (без врахування інфляції USD)

Ты по гривневым облигациям, купленным при довоенном курсе $ , уже вышел в «0», или еще нет?

Збитки тому що ти не відпрацьовуєш ефективно зряплату, а кусаєш руку яка тебе годує.

People who bite the hand that feeds them usually lick the boot that kicks them.

Я так розумію, що хотаб веде агітацію щоб не вкладуватися в ОВДП.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 16 бер, 2024 00:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 00:12

flyman ,

Збитки


Ну нічого, колись будуть прибутки :lol:

Зображення
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не відпрацьовуєш ефективно зряплату,


Моя зряплата жодним чином не повʼязана з твоєю фінансовою безтолковістю.

Ти яскравий приклад лузера-теоретика. Ніде не був в світі - зате головний порадник гілки «еміграція-заробітчанство».
Жодна нахалбудівська кавалірка не здалась, але мрійник все оточує Київ шлаком.
Прогораєш з ОВДП - але радиш їх іншим.


Я так розумію


Ти не можеш бути в одному реченні зі словом «розумію».
Hotab
 
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  #<1 ... 11269112701127111272
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