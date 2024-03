Додано: Суб 16 бер, 2024 00:10

Hotab написав: flyman написав: Andrey2512 написав: Игорь Алексеевич когда, по вашему мнению стоит паниковать?



Например, по каким маркерам можно будет понять, что ваш прогноз был ошибочный?



Якщо вкластися в ОВДП грн. продані $$ по 38.5 то при 17.2% доходності курс "виходу в ноль" 45.1 (без врахування інфляції USD) Якщо вкластися в ОВДП грн. продані $$ по 38.5 то при 17.2% доходності курс "виходу в ноль" 45.1 (без врахування інфляції USD)

Ты по гривневым облигациям, купленным при довоенном курсе $ , уже вышел в «0», или еще нет? Ты по гривневым облигациям, купленным при довоенном курсе $ , уже вышел в «0», или еще нет?

Збитки тому що ти не відпрацьовуєш ефективно зряплату, а кусаєш руку яка тебе годує.People who bite the hand that feeds them usually lick the boot that kicks them.Я так розумію, що хотаб веде агітацію щоб не вкладуватися в ОВДП.