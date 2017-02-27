Додано: П'ят 15 бер, 2024 20:35

Один не видел тоже курс 38,5, т.к был в это время с курами в курятнике, др. не может понять, что март сегодня только первая половина месяца. И что с марта курс к лету уйдёт к отметке 37,.... Но, это не обозначает, сто именно в марте 1 числа курс будет 37....Поэтому идите лучше к юристу, он как раз сейчас сидит в соточке. Он вам точно всё объяснит)) Вы с ним на одной волне))А если вы следите за моими сообщениями, то я ещё в декабре большую часть перевёл в грн. по курсу 38... и писал, что переложился в грн. дело на 3-6мес. под 18-19% годовых. Пока всё в норме у меня с курсом и грн.