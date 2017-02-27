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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11270112711127211273

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 6.9 5 108
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
3
37,50-38,00
15%
16
38,00-38,50
20%
22
38,50-39,00
37%
40
39,00-39,50
6%
7
39,50-40,00
6%
6
40,00-40,50
4%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
6
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 10:32

  Investor_K написав:Игорь Алексеевич - лучший ******* на валютной ветке


пропущено слово "*******"-отгадаете?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 11:54

емітована гривня

а що з грошима?
Shaman
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З нами з: 29.09.19
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  #<1 ... 11270112711127211273
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