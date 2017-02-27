пропущено слово "*******"-отгадаете?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 бер, 2024 10:32
Додано: Суб 16 бер, 2024 11:54
емітована гривня
а що з грошима?
згідно оперативної звітності НБУ за лютий кількість емітованих коштів практично не змінилась. готівка зросла на 7 ярдів грн, до 760 ярдів грн. безготівка трохи зменшилась - на 4 ярди грн, до 781 ярди грн. кількість емітованих грошей на довгостроких депосертифікатах збільшилась на 12 ярдів грн - до 193 ярдів грн (цей показник опосередковано демонструє кількість зайвої гривні в банківській системі).
а от у березні декілька цікавих тенденцій. по-перше, прискорився витік гривні в готівку - 10 ярдів грн лише за півмісяця. по друге, за цей же період бюджет вперше не вкидав гривню в банківську систему, а навпаки прибрав її. тому в моменті поточний рівень безготівки зменшився до 733 ярдів грн, майже на 50 ярдів грн.
й продажі валюти значно скоротилися - до 14 ярдів грн за півмісяця проти 58 ярдів грн у лютому, 96 ярдів грн - в січні. схоже не вистачає гривні. при цьому курс гривні на міжбанку зростає, що дивно.
є якась турбулентність. спостерігаємо. й так, гроші в бюджеті схоже закінчуються. тому навіть з отриманням допомоги можливі проблеми з фінансуванням витрат бюджету
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 16 бер, 2024 12:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 16 бер, 2024 12:05
Re: Валютний ринок в контексті ДС
й найцікавіше - а що з залишками коштів на рахунках.
тут ми бачимо протилежну картину - залишки на рахунках населення збільшились на 15 ярдів грн, до 706 ярдів. це рекордні залишки, більше було лише в грудні - 711 ярдів грн.
у юросіб залишки теж збільшилися - на 18 ярдів грн, до 903 ярдів грн. теж рекордні показники.
але бачу протиріччя, яке поки що не можу пояснити. кількість емітованої гривні зменшилася, а кількість коштів на рахунках виросла - й не бачу факторів, що може це пояснити. кредити зросли лише на 5 ярдів грн.
парадокс чекаємо звіт, де це можна подивитися - буде десь за три тижні
Додано: Суб 16 бер, 2024 15:12
Залишки на коррахунках банків України 167529 млн. грн. Це найнижчий показник за останні півроку. В понеділок укріплення гривні?
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