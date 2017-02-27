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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11270112711127211273

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 110
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
3
37,50-38,00
15%
16
38,00-38,50
20%
22
38,50-39,00
36%
40
39,00-39,50
7%
8
39,50-40,00
5%
6
40,00-40,50
4%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
7
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 10:32

  Investor_K написав:Игорь Алексеевич - лучший ******* на валютной ветке


пропущено слово "*******"-отгадаете?
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 11:54

емітована гривня

а що з грошима?

згідно оперативної звітності НБУ за лютий кількість емітованих коштів практично не змінилась. готівка зросла на 7 ярдів грн, до 760 ярдів грн. безготівка трохи зменшилась - на 4 ярди грн, до 781 ярди грн. кількість емітованих грошей на довгостроких депосертифікатах збільшилась на 12 ярдів грн - до 193 ярдів грн (цей показник опосередковано демонструє кількість зайвої гривні в банківській системі).

а от у березні декілька цікавих тенденцій. по-перше, прискорився витік гривні в готівку - 10 ярдів грн лише за півмісяця. по друге, за цей же період бюджет вперше не вкидав гривню в банківську систему, а навпаки прибрав її. тому в моменті поточний рівень безготівки зменшився до 733 ярдів грн, майже на 50 ярдів грн.

й продажі валюти значно скоротилися - до 14 ярдів грн за півмісяця проти 58 ярдів грн у лютому, 96 ярдів грн - в січні. схоже не вистачає гривні. при цьому курс гривні на міжбанку зростає, що дивно.

є якась турбулентність. спостерігаємо. й так, гроші в бюджеті схоже закінчуються. тому навіть з отриманням допомоги можливі проблеми з фінансуванням витрат бюджету
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 16 бер, 2024 12:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 12:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

й найцікавіше - а що з залишками коштів на рахунках.

тут ми бачимо протилежну картину - залишки на рахунках населення збільшились на 15 ярдів грн, до 706 ярдів. це рекордні залишки, більше було лише в грудні - 711 ярдів грн.

у юросіб залишки теж збільшилися - на 18 ярдів грн, до 903 ярдів грн. теж рекордні показники.

але бачу протиріччя, яке поки що не можу пояснити. кількість емітованої гривні зменшилася, а кількість коштів на рахунках виросла - й не бачу факторів, що може це пояснити. кредити зросли лише на 5 ярдів грн.

парадокс :D чекаємо звіт, де це можна подивитися - буде десь за три тижні
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 15:12

Залишки на коррахунках банків України 167529 млн. грн. Це найнижчий показник за останні півроку. В понеділок укріплення гривні?
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 15:32

  oleg49 написав:Залишки на коррахунках банків України 167529 млн. грн. Це найнижчий показник за останні півроку. В понеділок укріплення гривні?


так, розпочинаємо рух до 37.ХХ
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 17:35

  oleg49 написав:Залишки на коррахунках банків України 167529 млн. грн. Це найнижчий показник за останні півроку. В понеділок укріплення гривні?

щось я не розумію. тут регулярно пишуть про депосертифікати НБУ, але потім все одно хтось бере до уваги лише частину показнику, й на підставі цього робить висновки. можете вважати поточні депосертифікати частиною коррахунків.

так ось
14.03 коррахунки 213 ярдів, поточні депосерт - 331 ярд. Разом 546 ярдів грн.
15.03 коррахунки 168 ярдів, поточні депо - 383 ярди. Разом 551 ярд грн.

але так, з початку місяця безготівки стало трохи менше...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 17:57

  sergikkc007 написав:
  oleg49 написав:Залишки на коррахунках банків України 167529 млн. грн. Це найнижчий показник за останні півроку. В понеділок укріплення гривні?

так, розпочинаємо рух до 37.ХХ

всім очікуючим 37 - не розумію, на чому базується така впевненість, але є й надлишкова ліквідність гривні, й шалений дефіцит зовнішньої торгівлі, та й з економічної точки зору повільна девальвація має сенс.

тому може якийсь рухи й будуть на зміцнення, якщо НБУ буде імітувати вільний ринок, але загальний напрямок - здешевшання гривні, завжди про це пам'ятайте. й свисток можуть дати у будь-який момент, бо причиною обвалу можуть стати різні фактори - тим паче новинний фон поки що більш негативний.
Shaman
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